Egyre jobban aggódik az EKB az európai gazdaság miatt

Az Európai Központi Bank októberi ülésének jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a jegybank egyre jobban aggódik a kontinens reálgazdasági kilátásai miatt, de nem tervezi leállítani a kamatemeléseket, hacsak

Az EKB októberi ülésének jegyzőkönyvét ma délután tették közzé, amelyből kiderül, hogy a frankfurti döntéshozók elkötelezettek a monetáris szigorítás irányába, és egy enyhe recesszió esetén nem is tervezik leállítani a kamatemeléseket. Ellenben ha a recesszió mély és hosszú lesz, akkor leállhat a szigorítás.

Az ING Bank elemzői arra is felhívják a figyelmet, hogy az EKB meggyőződése szerint egy enyhe recesszió nem lesz elég az infláció letöréséhez. A recesszió egyébként nem is a bankrendszeren, hanem a munkaerőpiacon és a lakáspiacon keresztül válhat súlyosabbá a jegybankárok szerint.

Az EKB döntéshozói emellett azt is kockázatnak látják, hogy a fiskális lépések az energiaválság ellensúlyozására végül nagyobbak lesznek a vártnál. A jegybankárok a túlságosan nagy fiskális ellensúlyozásban inflációs kockázatot látnak.

A jegybankárok egyetértettek abban is, hogy az inflációs várakozások hosszú távon nem mozdultak el a 2%-os szintről, ami azért érdekes az ING elemzői szerint, mert ebben az esetben nem is lenne szükség jelentős monetáris szigorításra. Arról ugyanakkor nincs egyetértés az EKB-n belül, hogy a semleges kamatszint hol húzódik (az a szint, ahol a jegybanki kamatszint nem élénkíti, de nem is fogja vissza a gazdaságot).

A jegybank a legutóbbi ülésen 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, a döntést széles támogatottsággal hozták meg. Néhány döntéshozó viszont az 50 bázispontos emelést támogatta, de kisebbségben voltak. Érdekesség, hogy az egyik tag úgy érvelt a 75 bázispontos kamatemelés mellett, hogy ezt árazta be a piac, és ha az EKB elmarad a várakozásoktól, akkor az nem kívánt lazítást hozhat magával. Az ING úgy jellemzi ezt a helyztetet, hogy

a farok csóválja a kutyát.

Arról sem alakult még ki egyeztetés és vita, hogy az EKB elkezdje lassítani a kamatemelési tempót, vagy elkezdjék a mennyiségi szigorítást. Utóbbiról decemberben kaphatunk bővebb információt.

