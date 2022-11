Benzinárstop: a kormány fontos üzenetet küldött az autósoknak

Egyre súlyosabbak az üzemanyagellátási problémák, a Mol ezért pénteken újabb döntést hozott "az ország működése és energiabiztonsága" érdekében: közleményükből kiderült, hogy a kis benzinkutak a november 28-i héten sem kapnak üzemanyagot. Eközben a nagyobb láncok is korlátozásokat vezetnek be, vannak olyan kutak, ahol csak 10 litert lehet vásárolni a hatósági áras üzemanyagból.

Azt gondolom, hogy a kormányzatnak is el kell döntenie, hogy árat szabályozunk vagy üzemanyaggal látjuk el a piacot. Én azt gondolom, hogy a korlátozások ma már nagyobb kárt okoznak, mint amit az árnövekedés okozott a múltban

– fogalmazott Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Balogh József energiapiaci szakértő elmondta:

Hogyha megint tovább viszik, és ugyaneze az áron, forintban, akkor valójában az lesz, hogy a fogyasztás tovább fog emelkedni, ugye ezt a tendenciát már látjuk. Ugyanakkor nem lesz elég finomítói kapacitás, és ha bármi történne a barátság kőolajvezetékkel, akkor már az alapanyag is hiányozni fog. Szerintem decemberben ezt át kell majd gondolni, hogy hogyan tovább.

A Mol azt írta az ATV Híradójának: tanker autóik folyamatosan úton vannak, és az exportra szánt üzemanyag mennyiségét is korlátozzák. Az olajvállalat hozzátette: a normál időszakokhoz képest most 15-20%-kal több üzemanyagot szállítanak partnereiknek, vagyis ennyivel magasabb a fogyasztás az ársapka előttinél. A Dunai Finomító ugyanakkor egy korábban kezdett karbantartási munka miatt továbbra is csökkentett kapacitással üzemel.

Az ATV megkérdezte a Miniszterelnökségtől, hogy terveznek-e változtatást az üzemanyagársapkával kapcsolatban az év végén: azt a választ kapták, hogy

január 1-től csak akkor tudják fenntartani a benzinárstopot, ha az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, a százhalombattai finomító pedig folyamatosan működik.

Címlapkép forrása: Getty Images