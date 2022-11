Rendkívüli információk jöttek a rezsicsökkentésről - Sokaknak tényleg nagyon fájni fog, ha nem fogadják meg

A fűtési szezon bedurranásával párhuzamosan egyre több lakossági gázfogyasztónak érkeznek a magasabb rezsiszámlák. A szolgáltatók számukra is igyekeznek segítséget adni, amelyeket érdemes megfogadni. Ezek közül villantunk most fel néhányat.

Az elmúlt napokban több cikkünkben is beszámoltunk arról, hogy a lakossági fogyasztók, ha megfogadják az MVM tanácsait, jobban járhatnak a fűtési szezonban. Érdemes kiemelni azt is, hogy nem csak az MVM oszt meg hasznos információkat a háztartásokkal, hanem végez hasonló tevékenységet az OPUS Tigáz is. Legutóbb néhány nappal ezelőtti Facebook-bejegyzésében foglalkozott részletesen a földgáz felhasználás részleteivel, és a tájékoztató cikkében lényeges információkat találhatnak az érintettek.

Az anyagból kiderül például, hogy az OPUS Tigáz egymillió lakásban látja el a lakossági gázfogyasztási szolgáltatást, hét megyében. (Érdemes megemlíteni, hogy apjainkban a magyar háztartások közel háromnegyedében használ földgázt fűtési célokra, amely a hazai földgáz felhasználás 38%-át teszi ki.)

Bár az elmúlt évtized első felében csökkenő tendenciát mutatott a lakossági gázfogyasztás, az elmúlt 5-8 évben ismét enyhén növekvő igény jelentkezett, ami bizonyos években a szokásosnál hidegebb időjárás miatt (így pl. 2017-ben) kiugróan megnövekedett fogyasztást eredményezett - foglalja össze az elmúlt időszak trendjeit a szolgáltató, amely arra is felhívja a figyelmet:

a hideg, szeles idő a legnagyobb oka a magasabb gázfogyasztásnak, ezért javasolt otthonunk megfelelő szigetelésének biztosítása,

így az ablakok és ajtók megfelelő záródásának ellenőrzése, szükség szerint a nyílászárók cseréje.

A földgázzal való fűtés alapvetően ma már nagyon biztonságos, azonban a háztartások egyedi készülékeinek rendszeres karbantartására fokozottan kell ügyelni - hangzik el az újabb tanács.

