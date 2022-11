Felpörgött a közlöny: államtitkárok távoznak a kormányból, de új államtitkárokat is kineveztek

Portfolio 2022. november 30. 23:30

A Magyar Közlöny szerda este 11 óra után megjelent friss számából derült ki, hogy több államtitkár távozik több minisztériumból, de közben új emberek is csatlakoznak a kormányhoz december elsejével. Egyúttal ebben a közlönyben jelent meg Lantos Csaba kinevezéséről szóló döntés, de az is megtalálható a 192 oldalas dokumentumban, hogy Lázár János miniszteri megnevezése is változik.