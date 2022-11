Nem gazdálkodunk velük felelősen: ha nem történik változás, nagyon nagy baj lesz

A történelmi méretű idei aszály is rávilágított arra, hogy a hazai agrárium szereplőinek is szembesülniük kell a klímaváltozás drasztikus következményeivel. Az is világossá vált, hogy a szélsőséges időjárási tényezők egyre többször és egyre nagyobb mértékben gyakorolnak hatást gazdálkodásukra. De vajon hogyan lehet kivédeni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait? A Portfolio Agrárszektor 2022 konferencián megtartott kerekasztal-beszélgetésében Áder János, volt köztársasági elnök, kuratóriumi elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány alapítója kiemelte: ha nem történik változás, nagyon nagy baj lesz. Sőt, már van is baj.