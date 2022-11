Rezsicsökkentés: kritikus időszak indult, és ez százezreket érint

Évente egyszer a gázszolgáltatónak kötelessége leolvasnia a fogyasztásmérőt. Sok felhasználónál ez épp a jelenlegi napokra esik, és a mostani - sokszor már részben piaci - rezsiárak fényében érdemes nagyon figyelni arra, mikor érkezik a házhoz a leolvasó.

A jelek szerint több egyetemes szolgáltatónál is elindult a gázórák éves leolvasása. Az OPUS Tigáz tájékoztató videót tette közzé a témáról, melyben felhívja a figyelmet, hogy a tulajdonosnak biztosítania kell a leolvasáshoz szükséges megfelelő körülményeket. Kiemelik: ha a leolvasó úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a tevékenység, akkor elmaradd a pontos elszámolás az ügyfél és a szolgáltató között, ez esetben a felelősség nem az ő munkatársukat terheli. Azt is hozzáteszik, hogy ha a mérőóra környezetében akadályozó tárgy vagy bármilyen veszélyforrás van, a kollégájuk nem tudja elvégezni a leolvasást. Példaként említik a kutyát, amely egy esetleges támadás esetén akár támadhat is, vagyis a nem gondosan elzárt kutya által okozott sérülés akár felelősségre vonást is vonhat maga után. Ezért az OPUSZ Tigáz azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy tegyék biztonságossá a fogyasztási hely megközelíthetőségét.

Közben az MVM oldalán részletes információkat találunk arra vonatkozóan, hogy mit is jelent az éves leolvasás a gyakorlatban. A gázfogyasztás éves elszámolásához az aktuális és az egy évvel korábbi éves leolvasás során rögzített mérőállás különbségét kell megállapítani. A mérőállást a gázhálózati cég által megbízott leolvasó rögzíti. A korrekt elszámoláshoz elengedhetetlen a pontos leolvasás, így a leolvasó bejutása a gázmérőhöz. Az éves leolvasást követően a leolvasó által rögzített mérőállással készül el az elmúlt egyéves időszak elszámoló számlája.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

Az MVM arra is felhívja a figyelmet, hogy

sikertelen leolvasás esetén a számlát az előző időszak fogyasztása alapján becsült mérőállás alapján készítik el,

és az illetékes elosztó munkatársa 60 napon belül ismét kezdeményezi a mérő leolvasást. Gyakori eset, hogy az első sikertelen megkeresés után a szolgáltató ismét jelzi a leolvasási szándékot és egy alternatív idősávot határoz meg. Érdemes nagyon résen lenni, mert az időtartam viszonylag hosszú szokott lenni (egy héten át, pontos időpont megjelölése nélkül), és az is jellemző, hogy a leolvasó már csak akkor jelzi, hogy megérkezett a helyszínre, amikor már ténylegesen ott van.

Mindez azt is jelenti, hogy ha becslés készül, akkor nem feltétlenül a valós fogyasztás rögzítése történik meg, és könnyen lehet, hogy a korábbi fogyasztásokból más következik, mint amit az adott család ténylegesen fogyasztott az évben, mert például elkezdett spórolni. Ezért nem mindegy, hogy a szolgáltató becsüli vagy ténylegesen leolvassa a mérőállást, ez meghatározza az éves elszámolás minőségét és így a rezsiszámla összegét. Egy rezsiemeléssel terhelt időszakban ezért kifejezetten felértékelődik a gázóraleolvasás jelentősége.

Nem árt az is tudni, hogy a mérőleolvasók sorszámmal ellátott fényképes igazolvánnyal (ezt minden esetben kötelesek bemutatni) és az adott tevékenységre kiállított megbízólevéllel rendelkeznek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt