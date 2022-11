Újfajta támogatási programot indít a kormány

A kormány átfogó támogatási programot indított ipari parkok és munkásszállók építésére, ugyanis ezekre nagy szükség van a Magyarországra érkező beruházások ütemének fenntartásához - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Hajdúnánáson.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a város új ipari parkjának és munkásszállójának átadásán arról számolt be, hogy bár az európai gazdaság gyorsan halad a recesszió felé, a nehézségek ellenére sem szabad veszni hagyni a hazánk versenyképességének javítását célzó eddigi erőfeszítéseket.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy napjainkban a nehezebb körülmények miatt visszaesett a beruházások volumene a kontinensen, ezért ezekért még élesebb verseny folyik, a sikerhez pedig arra van szükség, hogy hazánk továbbra is Európa legvonzóbb beruházási környezetét biztosítsa a vállalatok számára.

Fontosnak nevezte az újabb ipari parkok és munkásszállók építését is, így átfogó fejlesztési program indult ezen a téren, ugyanis minél több ilyen létesítmény jön létre, annál több beruházás tud Magyarországra érkezni - mondta el.

A kormány az elmúlt időszakban 30 milliárd forinttal járult hozzá 62 munkásszálló építéséhez, összesen 8600 férőhelyet teremtve - tájékoztatott.

A miniszter a most átadott beruházást ismertetve közölte, hogy a tízhektáros ipari parkban elkészültek az infrastrukturális fejlesztések, amire az állam félmilliárd forintot adott, és tíz cég már be is költözött a területre. Emellett munkásszállás jött létre 93 férőhellyel, a több mint 300 millió forintos projekthez a kormány 250 millió forint támogatást nyújtott.