Hoppá! Nyugdíjreformra készül a kormány, tovább emelkedhet a nyugdíjkorhatár

Az uniós források felszabadításának fontos brüsszeli döntései jelentek meg szerdán, viszont legalább ennyire fajsúlyos - a brüsszeli döntésekkel összefüggő - dokumentumok is napvilágra kerültek. Így például Magyarország helyreállítási tervének elemzése az Európai Bizottság részéről, melyből részletesen kiolvasható, hogy hazánk milyen nagyszabású tervekre, átalakításokra és reformokra készül, amit az EU az országspecifikus ajánlásaiban már évekkel ezelőtt elvárt. Ezen reformcsomag részeként a kormány ígéretet tett arra is többek között Brüsszelnek, hogy hozzányúl a nyugdíjrendszerhez. A vállalási csomag ezen részletét mutatjuk most be pontról pontra.