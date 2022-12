Új ország EU-csatlakozását gyorsítanák fel a németek

További reformokra biztatta Albániát európai uniós csatlakozásának felgyorsítása érdekében, és Németország segítségét ígérte ehhez Frank-Walter Steinmeier német államfő csütörtökön Tiranában az albán parlament előtti felszólalásában.

Úgy fogalmazott, hogy Albánia útja az Európai Unióba kényes lesz. "Ma arra kérem Önöket: dolgozzanak a visszásságok orvoslásán ott, ahol ezek még megmaradtak, dolgozzanak a korrupció és a szervezett bűnözés visszaszorításán, folytassák az igazságügyi reformot" - hangoztatta német államfő.

Mint mondta, Albánia mindebben - ahogy eddig is - számíthat Németország segítségére. Steinmeier arról biztosította a képviselőket, hogy "Európa örvend Albániának". Kijelentette, hogy Tirana már most rendíthetetlen, megbízható partnernek számít, ahogy ezt a NATO, az EBESZ, illetve jelenleg az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagjaként is bizonyítja.

Méltatta azt is, hogy a balkáni ország az ukrajnai orosz hadművelet kezdetét követően egyértelműen a kijevi vezetés oldalára állt. Albánia "nemzetközileg már régen érett demokráciának bizonyult" - fűzte hozzá Steinmeier.

Az Európai Bizottság július 19-én jelentette be, hogy megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával.

