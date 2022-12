Szándékosan szennyezték koronavírussal az élelmiszereket, meglepő felfedezésre jutottak

Brit tudósok az Élelmiszer-szabványügyi Hivatal (FSA) megbízásából végeztek vizsgálatokat, a vizsgálat keretében szándékosan szennyezték be az élelmiszereket koronavírussal: gyümölcsökre, süteményekre és palackozott italokra "kenték" a vírust.

A legtöbb vizsgált élelmiszer esetében a vírusszint "jelentősen csökkent" az első 24 órában. Néhány esetben azonban a Southamptoni Egyetem csapata szerint a nyomok még körülbelül egy hétig fennmaradtak.

"Egy olyan erősen fertőző kórokozó esetében, mint a Sars-Cov-2, amely a fertőzött felületek, majd az arc érintésével terjedhet, ezek az eredmények rendkívül figyelemre méltóak" - mondják.

A vírus bizonyos általános körülmények között az élelmiszereken és az élelmiszercsomagoló felületeken több napig is megmaradhat fertőző állapotban

A tudósok által felhordott vírusmennyiséget úgy tervezték, hogy szimulálják, mennyi kerülhet az élelmiszerre, ha valaki, aki fertőzött, például köhög vagy tüsszent mellette. A covid cseppfertőzéssel terjed, ám elsősorban a cseppek belélegzése, nem pedig a fertőzött felületek érintése a fő módja annak, hogy az emberek elkapják a koronavírust.

Hozzáteszik azonban, hogy a vásárlóknak nem kell extra óvintézkedéseket tenniük az élelmiszerek kezelése során - azon kívül, hogy az ételek elkészítése és fogyasztása előtt kezet kell mosni, és a friss termékeket le kell öblíteni, hogy segítsenek eltávolítani a felületen lévő szennyeződéseket.

Olyan termékeket választottak a vizsgálatban, amelyeket az emberek főzés vagy mosogatás nélkül a szájukba vehetnek. Állításuk szerint az eredményeik ellenére a fogyasztókra jelentett kockázat továbbra is nagyon alacsony, és azt is kijelentették, hogy "a tanulmányban vizsgált élelmiszereket és csomagolásokat mesterségesen oltották be koronavírussal, és ezért nem tükrözik az ezeken az élelmiszereken a kiskereskedelemben található szennyezettségi szintet. Az alacsonyabb szennyezettségi szinteknek pedig kevesebb időre van szükségük ahhoz, hogy kimutathatatlan szintre csökkenjenek".Az eredmények szerint úgy tűnik, hogy a vírus tovább életben marad az egyenetlen felületű termékeken - brokkoli és málna -, mint a sima héjúakon, például az almán (bár néhány hűtött friss paprikán egy héttel később is kimutatható volt a vírus). A tudósok szerint az alma héjában természetes vegyi anyagok vannak, amelyek perceken vagy órákon belül elkezdhetik lebontani a Covid-vírust. A magas fehérje- és zsírtartalmú sajtok és hideg húsokon a jelek szerint napokig - vagy akár egy hétig - is életben maradt a koronavírus.

Egyes péksüteményeken néhány óra elteltével kevés vírus maradt életben - talán azért, mert a sütés során finom tojásréteggel vonják be őket. A tojás arachidonsavat tartalmaz, amelynek vírusölő hatása lehet.A kutatás szerint ugyanakkor a covid akár egy hétig is életben maradhat a műanyag felületeken. A kartondobozokon több napig életben maradt a vírus , az alumíniumdobozok esetében órákba telt, míg elpusztult a vírus.

Címlapkép: Getty Images