Durván beszakadt a magyar gázfelhasználás, túlteljesítettük az uniós célt

Októberben 41%-kal zuhant a magyarországi földgázfelhasználás az egy évvel ezelőttihez képest, amelynek közel fele a szokásosnál melegebb időjárásból adódott, de 23%-nyi rész a fogyasztás tényleges visszafogásának eredménye – derült a ma közzétett tizedik havi földgázpiaci riportból. A hőmérséklettel korrigált fogyasztás 23%-os zuhanása azt jelenti, hogy a múlt hónapban jócskán túlteljesítettük a 15%-os önkéntes uniós fogyasztáscsökkentési célt, igaz ezt nem valószínű, hogy tényleg önszántunkból hajtottuk végre, hanem a kellemetlenül magas árak és a kormányzat által elrendelt kötelező lépések együtteseként. Közben egy furcsa szeptemberi fogyasztási adat is kiderült a rezsivédett körben.

Ma tette közzé a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az október havi földgázpiaci riportját, amelynek egyik legfontosabb adata az országos földgázfogyasztás alakulása, hiszen a kormányzati politikusok az állami szféra kapcsán az elmúlt napokban már 80% körüli, meglepően magas októberi fogyasztáscsökkentési számokkal rukkoltak elő. Ennek is valószínűleg közel a fele lehetett a hőmérsékleti hatás, de a bő másik fele a keményen elrendelt 18-19 fokos fűtéssel és egyéb munkaszervezési, intézményi racionalizáló lépésekkel függhetett össze.

Mindezek nyomán tehát különösen fontos az, hogy az Energiahivatal hivatalos adatai szerint októberben év/év alapon 41%-kal 5,8 TWh-ra szakadt az ország gázfelhasználása, amelyből 23%-nyi részt a hőmérsékleti hatáson kívüli okok magyaráznak. Ugyanígy fontos az is, hogy a hivatal adatai szerint októberben a csúcsnapi felhasználás 241 GWh-t tett ki, amely 2014 óta a legkisebb érték.

2022. október földgázpiaci jelentés, forrás: MEKH

A jelentés megjegyzi, hogy októberre még nincs részletes, szektor szintű bontás az országos gázfelhasználásra, így csak a szeptemberi adatokat tudjuk, amelyek az alábbi ábrán is látszanak, illetve szövegesen is tartalmazza a jelentés. Eszerint furcsa, hogy miközben a rezsicsökkentés új rendszere már augusztus 1-től él (az átlagfogyasztás feletti részre bő hétszeres árat számláznak ki), aközben úgy fogalmaz a jelentés, hogy „év/év alapon a jóval hidegebb időjárás ellenére nem változott” az egyetemes szolgáltatás lakossági szegmensének fogyasztása, a marginális nem lakossági részél viszont 6%-kal csökkent. Emellett az is érdekes, hogy az erőművi felhasználás 5%-kal nőtt az előző évhez képest. „Az ipari felhasználást reprezentáló egyéb kategória fogyasztása 18%-kal csökkent, vagyis a magas földgázárhoz való keresleti alkalmazkodás a lakossági fogyasztás mellett ebben a szektorban érhető tetten” – jegyzi meg a hivatali jelentés.

A magyar földgázfelhasználás szegmensenkénti alakulása 2022. szeptemberig. Forrás: 2022. októberi MEKH földgázpiaci jelentés

A jelentés azt is összefoglalja, hogy miért volt jelentős a gázár csökkenés a nemzetközi piacoon októberben. Eszerint az enyhe októberi időjárás és az ipari kereslet csökkenése mellett telítődtek az uniós tárolók, melynek eredményeként mérséklődtek az európai fölgáz termékárak. Az árcsökkenést segítette, hogy az ázsiai LNG kereslet továbbra sem kapott erőre, így a szabad LNG forrásokért a fennmaradó piaci szűkösség ellenére sem folyt kiélezett árverseny.

Mindez a számok nyelvén azt jelentette, hogy október hónapban a 2022. november havi termékár a Holland Gáztőzsde (TTF) esetében 195,23 €/MWh-ról 123,35 €/MWh-ra csökkent. A pozitív hatások eredményeként mérséklődtek az európai határidős árak is, de továbbra is hosszan fennmaradó piaci szűkösséget tükröznek. A spot piacon az árszintek 130-150 €/MWh-val csökkentek a megelőző havi záróárhoz képest, melyben a magas tárolói szintek és a kapacitás szűkületek miatt kialakult rövid távú kínálati többlet játszott szerepet.

Az európai infrastruktúra eseménydús hónapot zárt októberben. Bővült a holland-LNG kapacitás, október 1-jén pedig átadták a Balti vezetéket, ami Norvégiából Lengyelországba szállít gázt, és a hónap elejétől a francia-német fizikai földgázszállítás is lehetővé vált.

Októberben az európai importforrások volumene (294 TWh) az előző évinél 19%-kal alacsonyabban alakult, havi alapon a csökkenés 3%. Azt is bemutatja a jelentés (lásd alább), hogy az orosz forrás októberben éves alapon 80%-kal, a megelőző hónaphoz képest 13%-kal csökkent. A Török Áramlaton is csökkent a szállítás, szeptemberhez képest 16%-kal. A kieső orosz forrást az LNG 59%-os növekedése csak részben tudta kompenzálni.

Az orosz gázvezetékek forgalma, azaz az uniós orosz gázimport volumene. Forrás: 2022. októberi MEKH földgázpiaci jelentés

Arra is kitér a jelentés, hogy az enyhe időjárás és a magasabb import lehetővé tette Magyarországon, hogy októberben 8,2 TWh betárolására kerüljön sor, így a tárolók 58 TWh készlettel zárták a hónapot, a töltöttségi szint 85,6%-on állt. Az is fontos, hogy ezzel párhuzamosan a stratégiai készlet szintje újra elérte a 2018-ra jellemző értéket.

Címlapkép forrása: Getty Images