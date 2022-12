Elszállt a magyar állam forrásbevonási költsége a friss fejlemények hatására

Az üzemanyagár-stop kedd éjjeli bejelentése és a ma reggeli várt feletti inflációs adat jócskán megnövelte a magyar állam forrásbevonási költségét az állampapírpiacon, ezt jelzi a tegnapi és mai diszkontkincstárjegy-aukciók átlaghozama is. A határidős kamatpiacon is markáns változás zajlott le az utóbbi napokban, így már sokkal kisebb kamatcsökkentést áraz csak a piac a jegybanktól 6-9 hónapos távon. Ez nem véletlen, hiszen a vártnál magasabb inflációs pálya a forintot kéthavi mélypontra küldte ma, az pedig szintén nem tesz jót az inflációnak, így korlátozza az MNB kamatcsökkentési mozgásterét.

Miután kedden éjjel bejelentette a kormány, hogy azonnali hatállyal megszünteti a 480 forintos hatósági árat az üzemanyagpiacon, és ez mintegy 2-2,3%-ponttal magasabb inflációs pályához vezethet a kormány várakozásai szerint, már a szerdai 6 hónapos diszkontkincstárjegy aukción is kiütközött ennek a hatása: a befektetők hirtelen jóval magasabb kamatot követeltek meg azért, hogy kölcsön adják az államnak a pénzüket, így az átlaghozam 14,14%-ra ugrott a megelőző heti 6 hónapos aukció 13,62%-os hozama után.

Aztán ma reggel kiderült, hogy a vártnál magasabb, kiábrándító lett a novemberi inflációs adat, így a ma megtartott 12 hónapos DKJ-aukción pedig még magasabb, 14,19%-os átlaghozam alakult ki a múlt heti 13,53%-os átlaghozamhoz, illetve a tegnapi 13,50%-os másodpiaci referenciahozamhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a piac most jóval magasabb átlagos kamatot követelt meg az államtól, mint az október közepi forintpiaci feszültség tetőfokán (13,4% körülit), amikor az MNB kénytelen volt 500 bázispontos rendkívüli kamatemelést végrehajtani az egynapos betétnél 18%-ra és ezt azóta is fenntartja.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy az ársapka feladása és ma a vártnál magasabb inflációs adat együtt jócskán megnövelte a határidős kamatpiacon (FRA) a következő hónapokra várt kamatpályát is, és most már sokkal kisebb potenciális kamatcsökkentésre látnak lehetőséget a befektetők, mint akárcsak két hete.

Az októberi rendkívüli MNB kamatemelés napjait követően az 1 hónap múlva induló 3 hónapos BUBOR kamatra (1X4-es FRA) még 18%-ot árazott a piac, aztán ez a pánik enyhülésével november végére 14,5% körülig esett, de aztán elkezdett emelkedni és a tegnapi 15,2% körülről mára 16,2% körülig ugrott vissza az 1X4-es FRA.

A 3 hónap múlvai 3 hónapos határidős BUBOR kamat (3X6-os FRA) október közepén 18%-on járt szintén, majd november végére 13%-ra esett és onnan ugrott fel mára 15%-ra. A 6X9-es FRA pedig 17,5%-ról 12%-ig szakadt november végére, majd mostanra 13,6%-ig ugrott vissza.

Mindez egyrészt azt jelenti, hogy a friss magyar fejlemények egyrészt jócskán megnövelték a magyar államtól elvárt kamat mértékét az aukciókon, hisz jóval magasabb inflációs pálya várható, mint eddig gondolni lehetett. Másrészt ezzel párhuzamosan a határidős kamatpályát is jóval magasabbra árazza most a piac. Ez tehát egyúttal azt is jelenti, hogy jóval kisebb potenciális jegybanki kamatcsökkentésre látnak most lehetőséget a befektetők, mint akárcsak két hete, és ez, illetve a várt feletti inflációs pálya rontja a forint megítélését is, éppen ezzel függ részben össze a forint mai esése is.

A fentiek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a várt feletti infláció a közhiedelemmel ellentétben nettó értelemben negatív hatású a magyar költségvetésre, mert sok inflációindexált kiadás is (pl. nyugdíjak) van a várt feletti áfa- és jövedéki adóbevételekkel szemben, illetve a magas inflációt okozó energiaárak óriási terheket jelentenek az államnak. Így az, hogy az aukciókon is megugró hozamelvárásokkal jelentkeznek a befektetők a magas inflációra "mutogatva", tovább rontja a költségvetés helyzetét (a fix kamatozás miatt a beégetett kamatkiadások mértékét). A büdzsé helyzete a ma közzétett novemberi adat szerint sem rózsás, a durva különadó-emelés pedig azt jelzi, hogy az újratervezés alatt álló 2023-as költségvetésbe is iszonyatosan kellenek a milliárdok, mert a magas energiaárak és sok gazdasági kihívás együtt rengeteg forrást igényelnek.

Ezzel együtt nyugtatóan azt is fontos megjegyezni, hogy a magyar állam esetleges csődje elleni piaci biztosítás ára (CDS) 208 bázispontra esett 5 éves távon tegnapra az október közepi 260 bázispontról. A friss érték 13,5% körüli kumulált csődkockázati valószínűséget jelent 5 éves időhorizonton, ami alacsonynak számít.

Címlapkép forrása: Getty Images