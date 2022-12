Megvan az uniós olajársapka hatása: biztos nem ez volt a cél

Egyre nagyobb dugó kezd kialakulni Törökország partjainál az uniós olajársapka élesedése után. A tankerhajók várakozási ideje már most jelentősen megnőtt, és még meg sem érkeztek a kínai és indiai hajók, vagyis csak tovább romolhat a helyzet.

Az európai olajársapka hétfői élesedése óta 35 hajó hagyta el az orosz kikötőket – idézi a CNBC a MarineTraffic adatait. A VesselsValue pedig azt közölte, hogy 16 orosz tankerhajó várakozik jelenleg a török kikötőkben, emiatt a várakozási idő egy hét alatt 47%-kal ugrott meg.

A helyzetet nehezíti, hogy Törökországban új biztosítási szabályokat vezettek be a tankerhajókra vonatkozóan, emiatt is kell várakozniuk. Persze nem csak Törökország a hajók célállomása, a Boszporusznál kialakult dugóban vesztegelnek a Görögországba, Olaszországba és Indiába tartó szállítmányok is.

A szakemberek szerint a forgalmi dugó csak nőhet a következő időszakban, hiszen a Boszporuszt és a Dardanellálkat használják a kínai és indiai hajók is az orosz olaj szállítására. Az uniós szankciók miatt pedig a forgalom várhatóan megnő majd a szorosokban.

A szokatlanul nagy forgalom oka, hogy nyugat felé nem szállíthatnak az oroszok olajat a szankció élesedése után, így most szinte az összes nyersanyagot Törökország, Kína és India veszi meg. Abba az irányba pedig a hajók mind a Boszporuszon mennének át.

