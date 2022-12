A telefon csörög, de a tervezőasztal üres: szembejött a valóság az építőiparban

A munkák mennyiségétől az alapanyagok árán át a szakemberek bérezéséig megannyi változás várható, sőt már történik is az építőiparban. Az ágazat nehézségei nem a háborúval kezdődtek, az csupán felerősített és felgyorsított számos folyamatot. Bár nehezebb boldogulni, mint korábban, a válság hosszú távon lehetőség is, főként azoknak, akik időben elkészítették a maguk alternatív forgatókönyvét. Ezzel együtt az is biztos: ha máskor nem, most lezajlik a generálkivitelezők és az alvállalkozók között egy természetes szelekció, a konjunktúra szakmai minimumra sem képes „hősei” elhullanak.

A 2010-es évtized második felét jellemző építőipari eufóriának mára vége. De tévedés azt gondolni, hogy ez az orosz–ukrán háború februári kitörésével kezdődött volna. Már az azt megelőző hónapokban is érezhető volt, hogy akkorára nőtte ki magát a piac, amit a termelés egész egyszerűen nem tudott lekövetni. Kezdetben „csak” a kétkezi munkás hiányzott, aztán meglódultak az alapanyag- és az energiaárak, majd kitört a háború, amely mindezt katalizálta, és egy máig tartó totális gazdasági bizonytalanságot eredményezett. Közismert, hogy az energia ára azóta az egekbe emelkedett, s ez mostanra a gazdaság minden egyes szintjére begyűrűzött. Az építőipari piacon ez azzal járt, hogy a már megkezdett kivitelezések is gyakorlatilag tervezhetetlenné váltak, majdhogynem ad hoc dőltek-dőlnek el egy beruházás ütemezésének legfontosabb kérdései. Itt tartunk most, de mi várható? A 2008-as pénzügyi válsághoz képest ugyanakkor jelentős különbség, hogy a hitelező bankok is megtanulták: a legeslegrosszabb döntés egy projekt félbehagyása. A „torzókból” ugyanis a pénzintézetek sem jöttek ki jól anyagilag, az ilyen félkész építményeknek nehéz, sokszor szinte lehetetlen volt az értékesítésük. Ezért most a bankok igencsak megemelt kamatköltségek mellett viszik végig a beruházásokat, az építőipari cégek pedig összeszorított foggal teszik a dolgukat, éppen ebből adódik a jelenleg tapasztalható év végi hajrá. Hiszen a hitelezőktől a kivitelezőkön át a megrendelőkig mindenki tudja: az idő ellenük dolgozik. Ezért minden szereplő minél hamarabb szeretne pontot tenni a zajló építkezések végére. A döntő kérdés most az, mi lesz azután, hogy ezek befejeződnek Az előjelek mind lakossági, mind állami oldalról vészjóslók: 5-6 százalékos kamatszint fölött a lakosságnak csak egy elenyésző része vesz fel hitelt, a 10 százalék feletti ajánlat egyszerűen nem opció, miközben csak egy nagyon szűk réteg képes kölcsön nélkül vásárolni. Az előzetes piaci számításokat az is keresztülhúzza, hogy az új állami beruházásokat stoppolták. Hol mutatkozik meg mindez elsőként? Az üres tervezőasztalokon, amelyekből sajnos egyre több akad. Ez pedig értelemszerűen előbb-utóbb a kivitelezésben is jelentkezni fog, sőt a szerkezetépítésben már vannak szabad kapacitások, ami egészen hihetetlen jelenség az elmúlt évek fényében. Sok szakmabeli akkor kerül majd igazán válaszút elé, ha az elmúlt esztendőkben tapasztalható építési bumm várhatóan a tél vége, tavasz eleje felé véget ér, vagyis amikor a kettő-négy éve megkezdett beruházások kulcsrakészek lesznek. Viszlát, potyautasok! A jelen helyzetet nagy valószínűséggel csak az fogja túlélni, aki résen volt, előre tervezett, aki tudatos volt, és készített B tervet. Aki egy-másfél éve, még a kegyelmi időkben is gondolt arra, hogy előbb-utóbb lesz nemulass. Merthogy lett. Az építőipari gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bizony most foghatja a fejét az, aki egy lapra tett fel mindent, ám az aranytojást tojó tyúknak hitt projektjét – amellyel lefedte az éves kapacitásának nagy részét – elvitte a gazdasági krízis. Aki viszont eddig is okosan tervezett, több lábon állt, különböző kifutási idejű beruházásokkal is kalkulált, divatos kifejezéssel élve diverzifikálta a kitettségét, az könnyebben átvészelheti a következő időszakot, amikor mindenképpen vissza fog esni az építőipar teljesítménye. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy azon kevesek, akik építtetni akarnak és tudnak is, azokhoz fognak visszanyúlni, akik a kánaáni időszakban sem voltak restek kiemelkedőt nyújtani, holott ezt akkor a piac nem feltétlenül kényszerítette ki. De ez a válság egy másik szempontból is vízválasztó lesz az építőiparban. Le fogják hamar szállítani a potyautsokat, ki fog derülni, kik azok a magukat kivitelezőknek nevezők, akik, persze örömmel, felpattantak a piaci konjunktúra karavánjára, a munkájuk színvonalában viszont az elvárható szakmai minimumot sem nyújtották. Ez a fajta szelekció öröm az ürömben, hiszen borítékolható, hogy – bár nyilván a jobbak közül is lesznek áldozatok – döntő többségében azok maradnak majd a felszínen, akiknek megfelelő szakértelmük van, akik jobban tudnak alkalmazkodni és gyors a reagálóképességük. Ők viszont, ha valóban jól csinálják, az újrainduláskor jelentős versenyelőnnyel állhatnak majd rajtvonalhoz. A talpon maradó generálkivitelezőket pedig csak segíteni fogja, hogy a meglehetősen felhígult alvállalkozói szinten is biztosan lezajlik majd egy „kiválasztódás”, aminek eredményeként a kóklerek elvéreznek. Így a kivitelezők is jelentős energiát spórolhatnak meg, hiszen jóval kevesebb időt kell majd azzal tölteniük, hogy az alvállalkozókat rákényszerítsék az elvárható minőségű munka elvégzésére. Ennek egyenes következménye, hogy a megrendelőkkel is kevesebb lesz a konfliktus, hiszen valóban azt kapják, amit ígértek nekik. Biztosra vehető ugyanakkor, hogy a generálkivitelezők között is éles lesz a verseny 2023-ban, s önmagában az, hogy „jól csinálom a dolgom”, már nem lesz elég. Komoly hozzáadott értékre lesz szükség ahhoz, hogy az egyik valóban jobb legyen a másiknál. Az árakkal kapcsolatban ne legyenek illúzióink Az is világos ugyanakkor, hogy árcsökkenésre nem érdemes készülni. Ez azonban nem újdonság. A 2008-as válság idején sem esett az építőipari árindex, mert bár a piac befagyott, a mutató csak stagnált, aminek az állt a hátterében, hogy nem volt tranzakció, konkrétan nem, vagy alig-alig zajlott adásvétel. Most is hasonlóra lehet számítani, de akkora építőipari kapacitás-túlkínálat nem várható, mint 2008-ban, és az azt követő egy-két évben. Az építőipari alapanyagok piacán a február–május között tapasztalt felfordulás, amikor tulajdonképpen lókupec módjára kellett anyagot vásárolni, mostanra megszűnt, a viszonyok nagyjából stabilizálódtak. Tegyük hozzá: a korábbi normálisnak mondott környezet még messze van, de a mostanit már kezdi megszokni a piac. Ami viszont továbbra is a kiszámíthatatlan kategóriába tartozik, az a már említett energiaár-emelkedés, amelynek hatásait egyelőre csak megtippelni lehet. Azzal ugyanakkor mindenképpen lehet kalkulálni, hogy egyes szakmunkások ma igencsak irreálisnak tekinthető fizetése csökkenni fog, sőt ennek a jelei már látszanak is, mert ami az elmúlt négy-öt évben elképzelhetetlen volt, az mostanra valósággá vált: csörögnek a telefonok, és munkára jelentkeznek emberek. EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók. Címlapkép: Getty Images