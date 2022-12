Az infláción nyerészkednek a cégek Németországban

Az energia és az alapanyagok, részegységek árának emelkedése önmagában még nem magyarázza meg a németországi infláció mértékét. "Sokkal inkább úgy tűnik, hogy a gazdaság egyes ágazataiban a vállalatok az áremeléseket profitjuk növelésére használták fel. Ez különösen igaz a kereskedelemre, a mezőgazdaságra és az építőiparra" - jelentette ki Joachim Ragnitz, az Ifo drezdai kirendeltségének helyettes vezetője.

A kutatóintézet a gazdasági teljesítményre vonatkozó hivatalos statisztikák adatok elemzése alapján jutott erre a következtetésre. Az Ifo a nominális és az árkiigazított hozzáadott érték közötti különbséget vizsgálta, ami lehetővé teszi a végtermékek árának a nem a magasabb inputköltségekből származó emelkedésének kimutatását.

A koronavírus-járvány idején a magánháztartások magas megtakarításokat halmoztak fel, amit az idén már jórészt felszámoltak, hozzájárulva ezzel a kereslet felfűtéséhez - mutatott rá Ragnitz, megjegyezve, hogy "a kormányzati támogatások valószínűleg szintén hozzájárultak a kereslet támogatásához, ami bővítette az áremelések mozgásterét."

A megállapítások kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon Magyarországon is jellemző volt-e a vállalkozások hasonlóan túlárazó magatartása. Ilyen részletes kutatás a hazai helyzetre vonatkoztatva nem jelent meg, de azt sejthetjük, hogy ez a faktor a hazai inflációban is jelentős szerepet játszott. Ez nem csak azért igen valószínű, mert a magyar inflációs nyomás a legerősebb az Európai Unióban (tehát igen furcsa lenne, ha egy olyan tényező, ami az alacsonyabb inflációjú gazdaságokban kimutatható, az idehaza nem jelentkezett volna).

A túlárazás egyik fő okát Németországban a koronavírus-válságban elhalasztott fogyasztásban, magasabb megtakarításban látták a kutatók, vagyis a keresleti oldali támogatásban. Magyarországon mindez még erősebb lehetett, hiszen a koronavírus ürügyén történő kiköltekezés, illetve a választási osztogatás még jelentősebb keresleti támogatást jelentett. Anekdotikus információk szintén megerősítik, hogy a cégek "biztos, ami biztos, most megtehetem" alapon hozott áremelési döntései jelen voltak a magyar gazdaságban.

Ezt a magatartást erősítette a válságérzet, illetve az energiadrágulással szembesülő cégek áremelése miatti inflációs pszichózis. A jelenség kapcsán a legfontosabb kérdés, hogy a túlárazás mennyire tekinthető az energiadrágulás hatásainak megelőlegezése. A hosszú távú energiaszerződések miatt sok cég csak mostanában szembesül(t) az árrobbanás hatásaival, így utólag ők akár megalapozottnak is láthatják az előrehozott drágítási döntéseket. A dezinfláció egyik fontos tényezője lehet, ha a januárban induló új áramév már a fentiek miatt nem okoz további erős költségsokkot - legalábbis nem olyat, ami további intenzív átárazásokat hozna.

A kevésbé optimista olvasata a jelenségnek az inflációs várakozások megerősítése, ami a magas profitok miatt, például az ár-bér spirálon keresztül állandósuló inflációs nyomást eredményezhet.

"Különösen a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, beleértve a halászatot is, valamint az építőiparban, a kereskedelemben, a vendéglátásban és a közlekedésben a vállalatok jelentősen nagyobb mértékben emelték áraikat, mint amire pusztán az inputárak emelkedése miatt számítani lehetett volna. Úgy tűnik, hogy egyes vállalatok a költségnövekedést ürügyként használják fel arra, hogy az eladási árak emelésével javítsanak a nyereségükön is" - mondta Ragnitz. Az Ifo gazdaságkutató intézet elemzése leszögezi, hogy a túlzott áremelkedés legjobb ellenszere a szabadpiaci verseny. Ha a fogyasztók hozzáférhetnének olcsóbb termékhez is, az visszafogná az úgynevezett "profitinflációt".

