Egekbe szökő gázár és energiaválság - Hogy kerüljük el, hogy az energiaárak ismét letarolják a gazdaságot?

Az év elején kitört háború a feje tetejére állította az energiapiacot: az európai retorziókra reagálva az oroszok jelentősen visszafogták a kontinensre érkező gázszállítást, aminek következtében valósággal az egekbe szökött a gáz ára, ez hatalmas problémákat okozott az ellátási rendszernek és kilátástalannak tűnő helyzetbe sodort egész iparágakat. Azóta többek között a rekordmennyiségű cseppfolyósított földgáz beáramlásának köszönhetően mérséklődött a helyzet, az azonban továbbra is központi kérdés a döntéshozók számára, hogy az energiacégekre kivetett különadók és a keresletcsökkentési intézkedések mellett hogyan avatkoznak be az energiapiacon jövőre annak tudatában, hogy egy kedvezőtlenebb szcenárió megvalósulása esetén akár 57 milliárd köbméteres hiány is kialakulhat a gázpiacon.

Az energiaválság tovagyűrűző hatásai Az egész kontinenst érintő energiaválság jövőre is jelentős nyomást gyakorolhat Európa gazdaságának építőköveit alkotó iparágakra: az olyan energia- és gázigényes ágazatok, mint az acél-, műtrágya-, és az alumíniumipar kénytelenek lehetnek az elsősorban gázpiacot érintő nehézségek miatt gyárakat bezárni, vagy a növekvő költségeket a fogyasztókra hárítani. Emellett arról sem szabad megfeledkezni, ha ezek a jellemzően a beszállítói lánc alján elhelyezkedő vállalatok nem tudnak termelni, annak súlyos következményei vannak azokra az ágazatokra, amelyek függenek attól, hogy hozzájussanak a megfelelő alapanyagokhoz. Ha például leáll a műtrágyagyártás, akkor a melléktermékként keletkező CO2 ellátás is akadozni kezd, amit a vágóhídaktól kezdve a sörgyártáson át, az élelmiszerek szállításánál használt szárazjég előállításáig használnak számos iparágban - és ez csak néhány a számos érintett ágazatból. Egy potenciális energiaválság tehát azzal a kockázattal jár, hogy az évtizedek óta látott legsúlyosabb megélhetési válság miatt a háztartások még nehezebb helyzetbe kerülnek, és a gazdaságok recesszióba fordulnak. Idén elsősorban Oroszország lépései mentén súlyosbodott Európában az energiaválság, a háború miatt kirótt szankciókra válaszul ugyanis jelentősen visszafogták a kontinensre érkező gázszállítást (a 2021-es 140 milliárd köbméterről kb. 60 milliárdra), ez pedig nagyon fájt a kontinensnek, ami jelentős mértékben támaszkodik, vagyis támaszkodott az orosz energiaforrásra. Többek között az Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztüli szállítások visszafogása mentén valósággal az egekbe szökött a gázár, augusztusban a holland TTF gáztőzsdén a csúcson 350 euró környékén is állt a jegyzés, a korábban elképzelhetetlenül magas árak pedig mind lakossági, mind iparági szinten jelentős károkat okoztak. Az európai földgáz árának idei alakulása, forrás: tradingeconomics.com Ez az árszint persze ösztönözte az Európai Unióba irányuló szállítások növelését a nem orosz gázvezetékeken keresztül és a rekordmennyiségű cseppfolyósított földgáz beáramlását, részben ezeknek köszönhetően megszilárdultak az idei téli energiabiztonsági kilátások, ezt követően a csúcsokról meredeken visszaesett a gáz jegyzése nyár vége óta. Sok múlik viszont majd azon, hogy az energiacégekre kivetett különadók és a keresletcsökkentési intézkedések után a politikai döntéshozók hogyan avatkoznak be az energiapiacon jövőre, ezzel kapcsolatban tette közzé legfrissebb iránymutatását a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). 2023-ban jön a neheze Az Európai Unió összesített gázkereslete 2022-ben mintegy 10 százalékkal, azaz 50 milliárd köbméterrel (bcm) csökkenhet, derül ki az elemzésből - ebből körülbelül 10 milliárd köbmétert a termelés visszafogása, nem pedig a hatékonyságnövelés vagy az energiaforrás-váltás okoz. A helyzet azonban lehetne rosszabb is: az Európai Unió és a tagállamok politikái, a fogyasztói magatartást befolyásoló intézkedések, az alternatív energiatermékek (LNG) hangsúlyosabbá válása és az enyhe időjárás mind szerepet játszottak a kieső orosz szállítások kompenzálásában, ezeknek is köszönhetően december közepén az európai gáztárolók szintje még mindig bőven a tízéves átlag felett van. Összességében tehát kijelenthető, hogy "idén már rendben leszünk" az energiapiacot illetően, az igazán kemény próbatételt azonban a 2023-as év okozhatja az IEA szerint. Több kulcsfontosságú tényező is ezt támasztja alá: Az orosz szállítások még tovább eshetnek . Idén messze elmarad az Ukrajna elleni orosz inváziót megelőző szintektől az Oroszországból az Európai Unióba csővezetéken szállított gázmennyiség és várhatóan 60 milliárd köbméter körül alakul. Az orosz gázszállítások 2023-ban valószínűleg még erről a szintről is jelentősen csökkenhetnek és akár nullára is visszaeshetnek, ez óriási "lyukat" képezne az európai és a globális gázellátásban.

Az Európai Unió egésze 2023 végéig a becslések szerint 40 milliárd köbméter LNG-importkapacitással fog bővülni, az év folyamán azonban várhatóan csak mintegy 20 milliárd köbméternyi további LNG-kínálat érkezik a piacra. Eközben a kínai importkereslet a 2022-ben tapasztalt rendkívül alacsony szintről fellendülhet, ami nagy mértékben fokozza a versenyt az LNG-szállítmányokért. Azt, hogy Európa 2022-ben magas LNG-importot tudott bonyolítani, nagyrészt a kínai importkereslet csökkenése tette lehetővé. A tél elején tapasztalt szokatlanul enyhe hőmérséklet nem biztos, hogy tartós lesz. Az IEA becslése szerint a 2022 őszi enyhe európai időjárás több mint 10 milliárd köbméterrel csökkentette a gázkeresletet, de nincs garancia arra, hogy a hőmérséklet a tél hátralévő részében, illetve 2023 egészében is ilyen kedvező lesz. Hatalmas lehet a hiány Az Európai Unió 2023-as gázkeresletének vizsgálatakor a 2022-es fogyasztásból (360 milliárd köbméter) indultak ki az elemzők. Figyelembe véve az összes keresleti hatást, azaz az időjárási rizikófaktor hozzáadását (+11 bcm), az ipari keresletcsökkenés elkerülésének igényét (+10 bcm) és az Ukrajnába és Moldovába irányuló további gázexport szükségességét (+12 bcm), a 2023-as földgázkereslet 393 milliárd köbméteren alakulhat Európában az IEA elemzői szerint. A 2022-es keresletet meghaladó EU-s gázkereslet 2023-ban, forrás: IEA Eközben a kínálat a kis mértékben növekvő LNG-behozatal mentén, továbbá az orosz vezetékes energiatermékek esetleges kiesését feltételezve és a nem-orosz vezetékes alternatívák szűkösségére való tekintettel körülbelül 336 milliárd köbméteren alakulhat. Az Európai Unió számára 2023-ban előreláthatólag rendelkezésre álló földgázkínálat, forrás: IEA Ezek alapján tehát 2023-ban 57 milliárd köbméteres kereslet-kínálati rés alakulhat ki az Energiaügynökség előrejelzése szerint (piros téglalap). Folyamatban lévő és további szükséges intézkedések aránya a kereslet-kínálati rés megszüntetése érdekében, forrás: IEA Milyen új intézkedésekre van szükség? Jó hír azonban, hogy az 57 milliárdos hiányból mintegy 30 milliárd köbmétert már folyamatban lévő intézkedések vélhetően fedezni tudnak majd. A folyamatban lévő strukturális változások közé tartozik például a megújuló (nap-és széleneergia) kapacitások kiépítése, az energiaforrás-váltás az iparban, az energiahatékonyság javítása, a hőszivattyúk telepítése és az új biometán-létesítmények. Az atomenergia és a vízenergia termelésének a 2022-ben tapasztalt évtizedes mélypontról való esetleges fellendülése szintén döntő fontosságú változó, ez a feltételezések szerint 2023-ban mintegy 10 milliárd köbméterrel csökkentheti az EU gázkeresletét. Összességében ezek a tényezők tehát mintegy 30 milliárd köbmétert tesznek ki az európai gázpiac egyensúlyához szükséges földgázmennyiségből. A folyamatban lévő intézkedések várható kínálatnövelő hatása, forrás: IEA A fennmaradó 27 milliárd köbméteres hiány megszüntetéséhez azonban további rövid távú szakpolitikai intézkedésekre van szükség az IEA szerint, a kereslet csökkentését és a kínálat bővítését célzó legfontosabb szakpolitikai intézkedések a következők: az energiahatékonyság javításának ösztönzése,

megváltoztatásának ösztönzése és a a kínálat növelése az exportáló országokban történő termelés optimalizálásán keresztül. A további szükséges lépések potenciális hatása a hiány megszüntetése érdekében, forrás: IEA Az Energiaügynökség jelentésben ismertetett intézkedések végrehajtásához szükséges többletberuházások összege mintegy 100 milliárd euró; bár soknak hangzik elsőre, de ez kevesebb mint egyharmada annak a 330 milliárd eurónak, amit az EU tagállamai az elmúlt évben vészhelyzeti csomagok formájában mozgósítottak a fogyasztók magas áraktól való megóvása érdekében. Ennek a 100 milliárd eurónak körülbelül fele a hatékonyság növelésére (elsősorban az épületek korszerűsítésére), 40 százaléka pedig a megújuló energiaforrásokra fordítandó, a fennmaradó összeg pedig a hőszivattyú-berendezésekre, a biometánra, valamint a fáklyázás (flaring) és a metánkibocsátás csökkentésére irányuló projektekre fókuszál. Ezt a beruházást 2023 folyamán végig kell vinni az elemzők szerint, a földgázra fordított kiadások csökkenése révén pedig rövidesen megtakarításokat eredményezhet a program, ezek a költségcsökkentő megtakarítások a következő években is folytatódnának. Az IEA becslései szerint csak 2023-ban (a jelenlegi határidős gázárak alapján) mintegy 30 milliárd euró megtakarítás érhető el, és az importszámlákon elért megtakarítások két-három éven belül meghaladnák a 2023-ban szükséges kezdeti beruházást is. A kiegészítő intézkedésekhez szükséges beruházás és az ebből eredő földgázmegtakarítás alakulása az elkövetkező három évben, forrás: IEA Keresletcsökkentő intézkedések Az energiahatékonyság javításának ösztönzése: a lakásfelújítások és az energiahatékony készülékek értékesítésének növelése, a középületek és a közvilágítás energiatakarékosságának fokozása, valamint az azonnali megtakarításokat eredményező ipari energiahatékonysági programok támogatása. Összes várható földgázmegtakarítás 2023-ban: 8 milliárd köbméter. Többek között a következő megoldásokat foglalja magában ez a terület: A meglévő nemzeti felújítási és renovációs programok (mint például a FranceRenov' Franciaországban vagy a BedreBolig Dániában) ösztönzése.

Több közpénzt kell fordítani a lakásfelújításhoz nyújtott támogatásokra és kölcsönökre.

A meglévő, nem hatékony készülékek és világítótestek cseréje.

A költséghatékony energiamegtakarítás elérése érdekében az intelligens termosztátok telepítésének ösztönzése.

Kötelező energiamegtakarítási célok előírása a középületek és a közszolgáltatók számára.

A víz- és szennyvízkezelés folyamatainak optimalizálása jelentős energiamegtakarítást eredményezhet olyan intézkedések révén, mint a berendezések megfelelő méretezése, a motorok és szivattyúk nagy hatékonyságú modellekre történő cseréje.

A kis- és középvállalkozások energiatakarékosságának támogatása: a kkv-knak szóló finanszírozási auditprogramok, amelyek segítséget nyújtanak az energiamegtakarítás megvalósításához. A megújuló energiaforrások gyorsabb bevezetésének lehetővé tétele: az engedélyezések időigényének csökkentése, a befektetői bizalom növelése erősebb ösztönzők és piaci szabályozás révén, valamint a megújuló energiaforrások és az erőforrások integrációjának előmozdítása. A szél- és napelemes kapacitás rekordméretű bővülésének köszönhetően 2022-ben az EU megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelésének 6 százlalékos növekedését láthattuk, annak ellenére, hogy a vízenergia-termelés jelentősen visszaesett, emelik ki az elemzők. A 2023-ra vonatkozó várakozásuk szerint az Európai Unióban a szél- és napelemes villamosenergia-termelés több mint 80 TWh-val fog növekedni az idei évhez képest, ezzel mintegy 12 milliárd köbméter földgázt helyettesítve. Az alábbi intézkedések ezen felül további 55 TWh szél- és napelemes termelést eredményezhetnek, ami 7,5 milliárd köméter földgáznak felel meg. A javaslatok többek között: A koordináció megkönnyítése a dokumentumok digitális formájának, az elektronikus kommunikációnak és a teljes adminisztratív folyamat digitalizálásának lehetővé tételével, ez elősegítheti az engedélyek feldolgozásának felgyorsítását.

A kisebb tetőtéri projektek engedélyezési eljárásának megkönnyítése a gyors megtérülés érdekében.

Az aukciók formáját és gyakoriságát a jelenlegi körülményekhez kell igazítani: ezek az események elősegítik a versenyt, és hosszú távon hatékonynak bizonyultak a megújuló energiaforrások költségeinek csökkentésében.

A lakosságot olyan módon kell megvédeni a magas költségektől, hogy az új megújulóenergia-beruházások üzleti szempontjai sérülnének.

Elegendő hálózati kapacitás kiépítése ahhoz, hogy a megújuló villamos energia kiszoríthassa a gázfogyasztást. A hőenergia villamosításának felgyorsítása: pénzügyi ösztönzők biztosítása a hőszivattyúk vásárlásához, a villamosításra hátrányosan ható adóintézkedések megváltoztatása és az ipari villamosítás támogatásának növelése. Összes elérhető földgázmegtakarítás 2023-ban: 2 milliárd köbméter. Többek között ezeket a javaslatokat foglalja magában ez a terület: A fogyasztók segítése a hőszivattyú vásárlásának és telepítésének viszonylag magas kezdeti költségeinek leküzdésére. Jelenleg több mint 30 országban állnak rendelkezésre ösztönzők, amelyek együttesen a globális helyiségfűtési kereslet 70 százalékát teszik ki. A ma számos országban elérhető ösztönzők révén a fogyasztók által viselt új hőszivattyú beszerzési költségei alacsonyabbak, mint egy új gázkazáné, emeli ki az IEA.

Az energiaadó és a villamosenergia-tarifák szerkezetének kiigazítása ott, ahol azok a hőszivattyúkat méltánytalanul hátrányos helyzetbe hozzák.

A hőszivattyúval foglalkozó szakemberek, különösen a telepítők képzési programjainak bővítése.

A hőszivattyúk alkalmazása az iparban: ezeket az eszközöket már jó ideje használják az iparban, főként alacsony hőmérsékleten, jellemzően a nagy igényű technológiai fűtés és szárítás területein. Az elemzők szerint a papír-, az élelmiszer- és a vegyiparban vannak a legnagyobb közeljövőbeli lehetőségek, ahol a fűtési igény közel 30 százalékát hőszivattyúkkal lehet kielégíteni. A fogyasztói magatartás megváltoztatásának ösztönzése: a gázfűtéses épületek fűtésszabályozása, intelligens mérőórák telepítése a fogyasztók valós idejű visszajelzésének biztosítása érdekében, a hatékonyság beépítése a készülékek alapértelmezett beállításaiba, valamint a közszféra támogatása a sürgősségi energiatakarékossági intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában. Összes várható megtakarítás 2023-ban: 5 milliárd köbméter földgáz. A javaslatok többek között: Az európai gázfűtéses épületek fűtésszabályozásának kiigazítása; az épületek fűtésének átlaghőmérséklete az Európai Unióban jelenleg 22 °C körül van, a termosztát alacsonyabbra állításával azonban sok gázt lehetne megtakarítani. Az épületek fűtésének 1°C-kal való csökkentése évente 10 milliárd köbméterrel csökkentheti a gázigényt az elemzők szerint

Intelligens fogyasztásmérők bevezetése, amelyek valós idejű visszajelzést adnak a fogyasztóknak az energiafelhasználásról.

A vonatkozó termékek átalakítása olyan módon, hogy az alapértelmezett felhasználási lehetőség vagy beállítás egyben a legtisztább és leghatékonyabb is legyen. Az intelligens alapértelmezett programra példa az indiai légkondicionálókra vonatkozó szabályozás, amely előírja a gyártók számára, hogy az új készülékek alapértelmezett hőmérsékletét 24°C-ra állítsák be - ez azt jelenti, hogy amikor valaki légkondicionálót vásárol, az alapértelmezés szerint 24°C-ra fog hűteni, nem pedig mondjuk 22 vagy 20°C-ra. Növelni kell a kínálatot A földgázt exportáló országokban történő termelés optimalizálása, azaz a földggázégetés (flaring) visszaszorítása és az új, alacsony kibocsátású gázok bevonása a kínálatba, valamint egy közös gázbeszerzési rendszer kialakítása. Az ezzel elérhető megtakarítás 2023-ban mintegy 4,5 milliárd köbméter az Energiaügynökség szerint, mindezt többek között a következő intézkedésekkel lehet szerintük elérni: Ösztönözni kell a fáklyázás és a metánszivárgás csökkentését: a Világbank és a Payne Intézet csoportjának új elemzése szerint 2022 első három negyedévében közel 13 milliárd köbméter gázt fáklyáztak el az afrikai országokban, ezt a mennyiséget az Európai Unióba is szállíthatták volna.

Szakpolitikai erőfeszítésekre van szükség a gázleválasztási projektek megvalósításához; pozitív példa: Hollandia egy kibocsátáscsökkentési program révén két év alatt felére csökkentette a tengeri olaj- és gázipar metánkibocsátását.

Az új biometánprojektek támogatásának fokozása és a hálózathoz való hozzáférésük megkönnyítése.

Összességében tehát az IEA az elemzésében azt vázolta, hogy a 2023-as évben mintegy 57 milliárd köbméternyi gázhiány azonosítható a kereslet-kínálati viszonyok alapján az EU-ban és ebből 30 milliárd köbméternyi lyuk „befoltozható" már folyamatban lévő intézkedések/beruházások segítségével, de további 27 milliárd köbméternyi lyuk betöméséhez további sokféle lépés együttese kell. A relatív gázhiányos állapot felvázolása a gázárak tartósan magas szinten ragadását vetíti előre, de emellett az IEA konkrét ötleteket, irányokat is bemutatott, amelyekkel ezt a gázhiányt is be lehetne foltozni. Emellett jó esély van rá, hogy az Európai Bizottság elnökével közösen tartott hétfői IEA főigazgatói sajtótájékoztató üzenetei végül oda vezetnek, hogy az EU vezetése ismét magáévá teszi az IEA által felvázolt konkrét javaslatokat, ösztönző kereteket a gázhiányos állapot megszűntetésére. Azt ugyanis már a háború februári kitörése után is láttuk, hogy az IEA tízpontos gázfelhasználás csökkentési javaslata (az akkor felvázolt gázhiányos állapotra reagálva) végül nyárra elvezetett az EU-ban az önkéntes gázfogyasztás csökkentési rendelethez, illetve a tagállamok közötti szolidaritási mechanizmusok megerősítéséhez, valamint a gázpiaci platform és közös beszerzés terveihez.