Fontos döntés született a lakossági rezsidíjakról!

A közlönyben megjelent veszélyhelyzeti kormányrendelet kimondja, hogy az átlagfogyasztás felett januártól érvényes lakossági áram- és gázárakat március helyett április végéig kell alkalmazni. Emellett veszélyhelyzeti átmeneti ellátás révén juthatnak villamos energiához az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, szerződéssel nem rendelkező felhasználók. Az idén 2 GWh-nál kevesebbet fogyasztó vállalkozások, önkormányzatok, társadalmi szervezetek 2022. december 19-ig elektronikus úton nyilatkozva élhetnek e lehetőséggel. Áramellátásukról január elsejétől a nyilatkozattételt követően automatikusan létrejövő szerződés keretében, havonta változó áron gondoskodik majd az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

Lakossági rezsidíjak

A ma megjelent veszélyhelyzeti kormányrendelet kimondja,

hogy az átlagfogyasztás felett januártól érvényes lakossági áram- és gázárakat március helyett április végéig kell alkalmazni.

2023 első felében tehát nem a két negyedévre, hanem előbb négy, a folytatásban pedig két hónapra, májusra és júniusra rögzítik a legfontosabb energiahordozók rezsicsökkentett szinten túli tarifáit. A fűtési szezon utolsó hetei így nem lógnak ki a következő árszabási időszakból, ami megkönnyíti az előzetes költségszámítást, a fogyasztás megtervezését a családok számára.

Korábban írtunk róla, hogy a következő napokban dől el, milyen rezsiárakra számíthatunk a következő év első negyedévében. A kormány mai rendelete szerint azonban nem csupán három hónapra, hanem egészen a fűtési időszak végéig, áprilisig határozzák meg az új egyetemes árszabásokat, illetve azt, hogy a fogyasztóknak az átlag feletti villany- és gázfogyasztásuk után mennyit kell fizetniük.

Mint arról részletes november eleji elemzésünkben beszámoltunk, október végéig nagyot esett a tőzsdei gázár, 450 forint körülre köbméterenként, így sok olyan magyar gázfogyasztó lehet, aki elkezdett reménykedni, hogy januártól hátha 752 forintnál kevesebbet kell majd fizetnie az átlagfogyasztás fölé lógó gázmennyiségre.

Akkori kalkulációink szerint az eddig látott határidős gázárak mellett elképesztően nagy veszteséggel néz szembe az állami gázszolgáltató 2023 végéig, ami jóval több, mint amit idénre és jövőre összesen betervezett eddig a kormány a rezsivédelmi alapba. Ha előrevetítjük, hogy mi várható, akkor azt láthatjuk: jövőre még tovább halmozódhat a kumulált vesztesége az MVM-nek: jövő év végére elérheti a 2000 milliárd forintot. Így valószínleg felesleges abban reménykedni, hogy januártól majd lazít a kormány a rezsiszabályokon.

Mint ismert, jelenleg a lakossági átlagfogyasztásig, 1729 köbméterig 102 forintot fizetnek a lakossági fogyasztók a gáz köbméteréért (ez a határérték a gáz fűtőértékének függvényében akár 40-110 köbméterrel emelkedhet). Augusztusban és szeptemberben 732,4 forinton, októberben, novemberben és decemberben pedig 752,5 forinton számlázhatták ki az átlagfogyasztás feletti részt az ügyfeleknek. Az áram esetében az A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh, b) B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh a lakossági ár, ami tehát a 36 forint/KWh ár helyett értendő a havi 210 KWh feletti fogyasztási részre.

Versenypiaci felhasználók

Szintén újdonság, hogy egy új konstrukciót dolgozott ki az Energiaügyi Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezése alapján. A kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályozás 2022. december 13-án lép hatályba. Az érintett versenypiaci felhasználók az intézkedésnek köszönhetően január elsejétől sem maradnak villamos energia nélkül. A lehetőséggel azok az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók élhetnek, akik a jogszabály hatálybalépését megelőző napon nem rendelkeznek sem szerződéssel, sem elfogadott ajánlattal.

Így értelemszerűen nem fogadhatók be azok sem, akik a meglévő szerződésüket a kihirdetést követően mondanák fel. E körből is kizárólag azok igényelhetik az új tarifán alapuló ellátást, akiknek 2022-es éves tényfogyasztása nem haladja meg a 2 GWh mennyiséget. A feltételeknek megfelelő ügyfelek e-mail címük megadásával az MVM Next honlapján tehetnek nyilatkozatot 2022. december 19., hétfő éjfélig. A határidő jogvesztő.

Az áramellátásról január elsejétől egy egyszerűsített eljárásban, mintaszerződésben rögzített tartalommal, határozatlan időre létrejövő szerződés alapján gondoskodik a kereskedő. Az érintettek a villamos energiát havonta változó áron kapják, kifejezetten azzal a céllal, hogy ellátásuk a jövő évben is biztosított legyen. Mennyiségi limittel, biztosítékadási vagy előlegfizetési kötelezettséggel nem kell számolniuk. A jogosulatlanul igénylők vagy jogosultságukat hitelt érdemlően nem igazolók szerződése azonban felmondható, akár kötbér fizetésére is kötelezhetők.

