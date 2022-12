Fontos fejlesztések jönnek a magyar villamosenergia-rendszernél

Major András 2022. december 13. 07:00

Több lényeges fejlesztés is folyamatban van, illetve már meg is valósult annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen működtetni a magyar villamosenergia-rendszer kiegyenlítő szabályozását - közölte a MAVIR. Az ellátás és a felhasználás egyensúlyban tartását szolgáló kiegyenlítő szabályozás tökéletesítése növeli a rendszer rugalmasságát, ezáltal végső soron az olyan időjárásfüggő kapacitások rendszerbe integrálhatóságát is javítja, mint a naperőművek.