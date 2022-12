Rendkívüli kormányzati tájékoztató az uniós egyezségről: Navracsics elmondta, mikor láthat pénzt Magyarország

Portfolio 2022. december 13. 10:49

A hétfő éjjeli brüsszeli megállapodás az EU győzelme, és általa a kormány eljuthat oda, hogy a következő hetekben elfogadhatja az Európai Bizottság a magyar Partnerségi Megállapodást, illetve az Operatív Programokat, és ha ez sikerül, akkor már januártól megemelt bért tudunk fizetni a tanároknak – jelezte a mai közös sajtótájékoztatón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Elhangzott, hogy leghamarabb március végére tervezi teljesíteni a kormány azokat a vállalásokat, amelyek kiszabadíthatják a most felfüggesztésbe kerülő 6,3 milliárd eurót, illetve a helyreállítási program pénzeit, így ha a vállalások teljesítését Brüsszelben is pozitívan értékelik majd, akkor leghamarabb április-májusban szabadulhatnak ki ténylegesen ezek a pénzek. Ezt nem zárták ki a miniszterek, hogy esetleg további (politikai) feltételei is lesznek a Bizottságnak a pénzek folyósításához, és az is kiderült, hogy végül a kormány a közös uniós adósságvállaláson keresztüli megoldásba ment bele az Ukrajnának szánt források előteremtéséhez. Az is kiderült, hogy a helyi iparűzési adó figyelembe vétele miatt itthon nem kell megemelni a névleges 9%-os társasági adót, de a globális szabályokból eredően itthon néhány nagy multinak igenis emelkedni fog az adófizetési kötelezettsége, amit a magyar költségvetésbe fog befizetni és részben éppen ezért is gondolta meg magát a kormány a rendszerhez csatlakozás témájában. A Portfolio a helyszínről tudósított az eseményről, a főbb elhangzott információk saját kiegészítéseinkkel az alábbi hírfolyamban érhetők el.