A magyar nyugdíjak 60 százaléka élelmiszerre megy el - Sokan kerülnek választás elé: rezsi vagy étel

Két éve még a nyugdíjak 30 százaléka ment el élelmiszerrel összefüggő kiadásokra, az elmúlt hónapokban viszont ez az arány 60 százalékra emelkedett – mondta az rtl.hu-nak Farkas András nyugdíjszakértő. A hazai idősek gazdasági és egészségügyi helyzete világviszonylatban is lemaradást mutat, az EU-n belül a vásárlóerő-paritáson mért átlagnyugdíjakat tekintve Romániával egy szinten vagyunk, és már csak Bulgáriát előzzük meg - fejtette ki a nyugdíjguru.

Magyarországon a nyugdíjasokat érintő infláció a hivatalos statisztikák szerint novemberig 14 százalékos volt, az egész évet tekintve pedig várhatóan 15-16 százalék körül alakul majd. Ebből – összesen három emeléssel – 14 százalékot kompenzált az állam, azonban a nyugdíjas szervezetek szerint a maradék 1-2 százalékot is ki kellene fizetnie a kormánynak, várakozásaik szerint ráadásul még az év vége előtt.

A kompenzáció ellenére viszont a nyugdíjasok reáljövedelme jelentősen csökkent az elmúlt hónapokban,az általuk vásárolt termékek, valamint az energiaárak ugyanis nem ritkán 40-60 százalékkal nőttek – mutatott rá Farkas András.

Az élelmiszerárak vásárlóerő-paritáson csak Litvániában nőttek nagyobb mértékben, mint Magyarországon (29 és 26 százalék), a többi országban ennél kisebb volt az áremelkedés mértéke. A jelentős statisztikai eltérést (tehát a 14 százalék és a nem ritkán 40-60 százalékos emelés közötti különbséget) az okozza, hogy az infláció számításánál a két évvel korábbi vásárlói kosarat veszik alapul. „Akkoriban viszont a nyugdíjasok még csak a jövedelmük 30 százalékát költötték élelmiszerrel kapcsolatos kiadásokra, de az óriási infláció miatt ez az arány mostanra 60 százalékra emelkedett” – mondta a nyugdíjszakértő. Éppen ezért a kisebb nyugdíjjal rendelkező időseket még jobban érinti az infláció, esetükben még gyorsabb az elszegényedés.

Nekik lassan arról kell dönteniük, hogy fűtenek vagy esznek

– tette hozzá.

Az elszabaduló árak miatt az a mintegy 350 ezer nyugdíjas került a legnehezebb helyzetbe, akinek a juttatása még a 100 ezer forintot sem éri el. Farkas András szerint a nyugdíjak értékállóbbak lennének, ha a kormány átállna a havi kompenzációra: ez januártól nagyjából 1,7-1,8 százalékos emelést jelentene minden hónapban.

A nyugdíjszakértő szerint Magyarországon elmaradtak azok a reformok, amelyeket a környező országokban több helyen is megléptek. A lengyel nyugdíjrendszerben például megjelent angol mintára a foglalkoztatói pillér is, amelynek az a lényege, hogy a vállalatok is hozzájárulnak az időskori juttatásokhoz. Magyarország az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében vállalta, hogy átalakítja a nyugdíjrendszerét, azonban a pontos részletek egyelőre nem ismertek.

Címlapkép: Getty Images