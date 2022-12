Hirtelen óriási orosz vagyonokat zárolt Magyarország

Egyik hónapról a másikra 3 ezer euróról 870 millió euróra ugrott a magyar hatóságok által zárolt orosz vagyonok mértéke, ami óriási ugrás és jelentős volumen még uniós szinten is éppen abban a hónapban, amikor a véghajrához közeledtek a magyar uniós forrásokról szóló tárgyalások Brüsszelben – tudta meg a Népszava egy európai bizottsági jelentésből.

Magyarország november 25-ig 870 millió eurónyi, mintegy 350 milliárd forintnyi, orosz vagyont zárolt a friss bizottsági jelentés szerint, noha az előző havi összesítésig ennek mértéke csak 3 ezer euró, mindössze 1,2 millió forint volt. A friss uniós összesítés szerint Olaszországban például 2,3 milliárd, Németországban 2,2 milliárd, Ausztriában majdnem 1,8 milliárd eurónyi orosz és részben belorusz magánvagyonra tették rá a kezüket a helyi hatóságok, míg Bulgáriában ez 11,3 millió, Csehországban 10,8 millió, Szlovákiában 4,9 millió eurót tett ki. A 27 tagállamban együtt eddig mintegy 19 milliárd eurónyi magánvagyont zároltak, de az orosz állami vagyon pontos összege nem ismert.

A lap emlékeztet rá, hogy a kilencedik uniós oroszellenes csomag előtt (erről tegnap egyeztek meg nagyköveti szinten) az Európai Unió eddig 1241 személy és 118 szervezet ellen vezetett be büntetőintézkedéseket, azaz elrendelte vagyonuk befagyasztását és utazási tilalommal sújtották őket. A listára felkerültek esetén a tagállamoknak kötelező a vagyonzárolást megtenni és ezt le is kell jelenteniük a Bizottság felé, a testület pedig arra biztatja a tagállamokat, hogy a zárolást minél előbb tegyék meg, illetve gyorsítsák fel az adatközlést Brüsszel felé.

Most az uniós intézmények azon dolgoznak, hogy megteremtsék annak lehetőségét, hogy a zárolt orosz érdekeltségeket Ukrajna újjáépítésére használhassák fel, illetve azt is el akarják érni, hogy a szankciók kijátszása bűncselekménynek minősüljön, ami lehetővé tenné a vagyonelkobzást olyan esetekben is, amikor a tulajdonos megpróbálja átruházni vagy off-shore cégekbe eldugni a vagyonát – jegyzi meg a lap.

