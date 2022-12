Figyelmeztette Katar az EU-t: baj lehet a gázszállításokkal a korrupciós botrány kezelése miatt

A futball világbajnokság zárónapján, vasárnap, erős figyelmeztetést küldött Katar az Európai Uniónak, amely az orosz leválás miatt egyre jobban rászorul a katariak gázára is, hogy az EP-beli korrupciós ügy "diszkriminatív lépéseit" és a "félrevezető információkat" még megbánhatja az EU az energiapiaci együttműködés terén. A helyzet főként Németországnak lehet különösen kellemetlen, hiszen éppen a múlt hónapban kötött 15 éves gázmegállapodást Katarral.

Az Európai Parlamentben a minap kirobbant katari korrupciós ügy, egyes vezető tisztségviselők állítólagos lefizetése, már eddig is komoly hullámokat vetett Brüsszelben; egyesek az elmúlt évtizedek legsúlyosabb korrupciós botrányáról beszélnek, amely az összes főbb uniós intézményre árnyékot vethet. Az ügyben az EP egyik alelnöke mellett több más személyt is letartóztattak, házkutatások, irodakutatások sokaságán vagyunk túl, és az ügy kezelése során például kitiltották az EP-ből a katari illetékeseket, és csütörtökön leállították a katariak könnyített vízumhoz jutásának szabályozási folyamatát.

Mindezek után adott ki vasárnap egy erős figyelmeztetéseket tartalmazó közleményt Katar EU-hoz akkreditált diplomatája. A Reuters tudósítása szerint amellett, hogy továbbra is hangsúlyozta: Katarnak semmi köze a korrupciós vádakhoz, és meg kell várni a belga hatóságok vizsgálatának eredményét, felrótta az eddigi uniós "diszkriminatív" kitiltási lépést is és fenyegetően az energiapiaci együttműködés lehetőségeire is utalt. Közleményében hangsúlyozta:

Az ilyen diszkriminatív korlátozás bevezetéséről szóló döntés... negatív hatással lesz a regionális és globális biztonsági együttműködésre, valamint a globális energiaszegénységről és energiabiztonságról folyó tárgyalásokra.

Azt is felrótta a közleményében, hogy Katart a vizsgálat során "kizárólag kritika és támadás érte", és mélységesen csalódott, hogy a belga kormány "nem tett erőfeszítéseket arra, hogy kormányunkkal együttműködjön a tények megállapítása érdekében".

A kényes helyzetet körbejáró cikkben a Politico emlékeztet rá, hogy míg idén a katari cseppfolyósított földgázimport még csak 5%-ot tett ki az uniós gázimportból, de ennek aránya várhatóan jelentősen nőne a következő években amiatt, hogy két nagyobb katari LNG-projekt is befejeződik majd 2026-ban és 2027-ben és részben erre alapozva született az említett német-katari gázpiaci együttműködés is. Nemcsak a németeket érinti kényesen az EP-beli korrupciós botrány, hanem részben az olaszokat és a franciákat is, mert nekik is vannak céges érdekeltségeik a közel-keleti gáznagyhatalom projektjeiben.

Így tehát az EU-nak amellett kellene kíméletlenül végig vinnie a reputációját súlyosan érintő korrupciós ügy kivizsgálását és a felelősök megbüntetését, hogy közben egyre jobban támaszkodni kénytelen az orosz leválás miatt arra a Katarra, amely a vádak szerint készpénzért vásárolt befolyást, kedvező döntéseket uniós intézményekben.

