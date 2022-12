A teljes magyar egészségügy megroppan, ha a kényszermunka-rendelet életbe lép

A napokban megjelent egészségügyi rendelettervezet, ami az orvosok diszkriminatív berendelésének és úgymond továbbképzésének statáriális intézkedése, előre nem látható, romboló hatással fenyeget - figyelmeztet a kormány javaslata kapcsán a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Egészségügyi Tagozata egy frissen nyilvánosságra hozott levélben, amelyet a kormányzati döntéshozóknak is elküldtek. A szervezet - amely a legtöbb magánegészségügyi gazdálkodó szervezetet képviseli - arra is rámutat, hogy a jogalkotó céljaival ellentétes következményekkel kell számolni a rendelet januári alkalmazása után: súlyos költségvetési károkat és súlyos, hosszú távú ellátási gondokat, valamint az egészségügyi rendszer megroppanását vetíti előre a VOSZ tagozata. Többször is azt hangoztatja a szervezet, hogy a kormányzati lépés a magánegészségügy erőszakos meggyengítését, végső soron megszüntetését jelentené.

Ez erőszakos meggyengítés lenne

Az Eppel János VOSZ elnök és Fábián Lajos, Egészségügyi Tagozat elnök által jegyzett levél a szervezet állásfoglalását részletezi, amit eljuttattak a társadalmi egyeztetés keretében a kormányzat képviselői számára, és azzal indul, hogy

"szilárd szakmai meggyőződésünk és társadalmi felelősségünk alapján, válságos helyzetben fordulunk Önökhöz, a magyar egészségügyi rendszer működőképessége és a szakmai párbeszéd fenntartása érdekében".

A szervezet megítélése szerint "a jogszabály-tervezet nemcsak egyes részleteiben, hanem egész megközelítésében is olyan szintű tévedéseket tartalmaz, amely félrevezeti a döntéshozókat, és amely – bevezetése esetén - súlyos tévútra vezetné a magyar egészségügyet, a kormány számára pedig nem kis gazdasági és politikai kockázatot hordozna". Erre alapozva a VOSZ Egészségügyi Tagozata azt kéri a kormánytól:

az életbe léptetést minden körülmények között halasszák el, és mielőbb – legkésőbb január elején – induljon szakmai egyeztetés a témában.

Azzal érvelnek, hogy nemcsak az érintett vállalkozók és vállalkozások nevében és érdekében írták ezt a levelet, hanem az egészségügyi rendszerbe betérők nevében is, az új jogszabály ugyanis "nem csak a már egyébként is korábban soha nem látott problémákkal szembesülő és egyre kiszámíthatatlanabb szinten működő ellátást, de ezzel együtt az elmúlt évtizedekben kialakult jó minőségű, európai színvonalú, és ma már dolgozói és páciens tömegeket is érintő – akár sok helyen államilag is finanszírozott, sőt, akár államilag akkreditált szakorvosképzési jogokkal is rendelkező – magánellátást is tönkre teszi".

A magánellátás megítélésük szerint már most is jelentős terhet vesz le az állami rendszer válláról, és évek óta kész lenne egy win-win alapú, a beteg érdekében történő integrációra.

Sokezer orvos és szakdolgozó életét, egzisztenciáját, megélhetését befolyásoló döntésről van szó, aminek

negatív hatása a magyar emberek egészségügyi ellátásnak további színvonalcsökkenésében fog jelentkezni

- vetíti előre a drámai következményeket a levél, amely szerint az intézkedés a jól működő magánegészségügyi ellátás erőszakos meggyengítését jelentené. Még ennél is tovább mennek, amikor azt írják, hogy

a megoldás nem a magánegészségügy "megszüntetésében rejlik, hanem ennek a rendszernek a magyar egészségügyi szektorba történő integrációjában keresendő.

Érvelésükben azt is hangoztatják, hogy nincs két egészségügyi szektor, egy szektor van az egészségügyben, mégpedig az, amelyik a hozzá forduló beteget meggyógyítja.

"Mérések szerint ma már az emberek 2/3-a, azaz 66 százaléka (!) első körben már magánorvoshoz fordul, ha szakorvosi ellátást keres! A választói hangulatot is az befolyásolná pozitívan, ha a magán és állami szektorok integrációja a szektorsemleges finanszírozás oldaláról valósulna meg" - vélekedik a szervezet, és azt is hozzáteszi: nem a magánegészségügyi rendszer erőszakos megszüntetése jelent megoldást.

Igenis lenne ennek hatása

A közzé tett „Hatásvizsgálat” szerint a rendelkezésnek nem lesz költségvetési hatása és nem jelent adminisztratív terheket - idézi fel a levél a dokumentum egy fontos elemét.

A VOSZ Egészségügyi Tagozata szerint "ez durva tévedés és hiba, ami a döntéshozókat is félrevezeti". "Sok ezer munkaszerződésről, megváltozott jogviszonyokról, egyéni, vagy társas gazdasági társaságok romba döntéséről, családok költöztetéséről vagy ingáztatásáról, állami kórházakra terhelt óriási extra költségtömegekről, és soha nem látott adminisztratív teherről szól, miközben Magyarországon a bizonytalanság és átalakulás okozta elégedetlenség, és káosz idején megszűnik, vagy szignifikánsan romlik a betegellátás még most elérhető formája is, és jelentősen csökkenni fog az ebből származó állami adóbevétel, miközben az állam költségei óriási mértékben tovább nőnek" - részletezik.

Forrás: az egyes egészségügyi témájú módosító rendeletek tervezete (dec. 16.)

A szervezet tagjai nem értik, hogyan jelenti ki bárki, hogy nincs közvetlen költségvetési hatása sokezer ember Eszjtv. szerinti jogállásba kényszerítésének, ami a havi 20 órára nyilván munkabérfizetési kötelezettséggel jár az állam részéről, ennek egyéb vonzataival (táppénz, stb.) együtt.

Kiemelik azt is, hogy "ma már a magánegészségügy egyes delikát területein is várólisták alakulnak ki, senki nem várhatja a káosz növelésétől ennek megoldását vagy javulását".

"Más szavakkal, ahol a „két” szektor sem bírta a feladatot, ott az egyik oldal szétverése nem oldhatja meg a közös problémát"

- hangzik a súlyos érv.

"A közzé tett „Indoklásnak” nincs köze ahhoz, amit a rendelet kihirdetése okozna, ugyanis pontosan az ellenkezője történne, mint ami a jogalkotó célja. Az alapellátás problémáit is máshogyan közelítettük volna, de a szakorvosi járó-, és fekvőbeteg ellátásban a „továbbképzésnek” nevezett szankció, mely szerint kötelező lenne havi 20 órát dolgoznia mindenkinek az állami rendszerben, nem oldja meg az állami ellátásban jelenleg tapasztalható problémákat és kapacitási hiányokat. Ráadásul a földindulás-szerű változás a „Norma” alapján nem az alapellátásban és az ügyeleti rendszerben, hanem a teljes magyar járó-, és fekvőbeteg ellátási rendszerben történne, aminek sok szempontból is katasztrofális következményei lehetnek az országra nézve" - foglalja össze a szervezet a legfontosabb aggályait.