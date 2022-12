Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése

Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon kedden az MNB Monetáris Tanácsa, vagyis az alapkamat változatlanul 13 százalék, bár ennek jelentősége október közepe óta minimális. A nagyobb kérdés az lesz, milyen kilátásokat fogalmaz majd meg a jegybank a közleményben és a délutáni sajtótájékoztatón.

Az alapkamat marad 13%-on, ahogy az egynapos jegybanki betét 12,5%-os és az egynapos fedezett hitel 25%-os kamata sem változik – jelentette be az MNB kedden. A jegybank ezzel nem okozott meglepetést, a nagy dobás az lett volna, ha módosítanak a kamatkondíciókon.

Október közepe óta jelentősen csökkent az alapkamat jelentősége, hiszen az MNB az egynapos betéti kamatot tette irányadóvá, mely most 18%-on áll. Arról pedig nem a Monetáris Tanács dönt, hanem naponta határozza meg a jegybank a tenderen.

A legfontosabb kérdés épp az lehet, meddig marad a jelenlegi rendszer, a várakozások szerint lassan azért elkezdheti az irányadó kamat csökkentését az MNB, fokozatosan közelítve azt az alapkamathoz. Mostanra az uniós megállapodással az egyik fontos kockázat árazódott ki, így elképzelhető, hogy a délutáni kommunikációban már óvatosan elmozdul a lazítás felé a jegybank. Ezt érdemes lesz kiemelten figyelni a közleményben, illetve Virág Barnabás alelnök fél négykor kezdődő sajtótájékoztatóján.

Emellett lényeges kérdés lehet az is, mi lesz az energiaszámlával, az MNB ugyanis október közepén azt vállalta, hogy az év végéig biztosítja az ahhoz szükséges devizát a tartalékából. Lassan azzal kapcsolatban is dönteniük kellene, hogy ezt fenntartják-e januártól is.

