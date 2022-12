Jócskán megemelte jövő évi inflációs előrejelzését az MNB

Miután bejelentette a Magyar Nemzeti Bank, hogy változatlanul hagyta a kamatokat, közzétette az inflációs jelentését, amelyből kiderült, hogy jócskán megemelte a jövő évi átlagos inflációra vonatkozó prognózisát és az előrejelzési sáv szélességét is jócskán kitágította.

Közzétette a friss inflációs jelentésének főbb előrejelzéseit az MNB, amelyből kiderült, hogy miközben változatlanul 0,5-1,5%-os GDP-növekedést jelez előre a jegybanki stáb jövőre, aközben jócskán, 11,5-14%-ról 15-19,5%-ra megemelte az átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését és egyúttal jócskán kitágította az előrejelzés sávját is. Ennek a széles előrejelzési sávnak éppen az alsó szélével megegyező inflációs előrejelzést mondott a minap a kormány és ehhez igazítva jelentette be a nyugdíjemelés mértékét, illetve feltehetően a jövő évi költségvetést is ezzel a 15%-os inflációval tervezi.

Az MNB inflációs legyezőábrája is nagyon érdekes, mert azt vázolja, hogy a jövő év elején 23-26% körül tezőthet a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az éves alapú infláció (a legutóbbi, novemberi adat 22,5%-os volt), és már 2024 elejére a 3%-os középtávú inflációs cél körülre esik.

A GDP-növekedési legyezőábra pedig azt vázolja, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az idei év végére, a jövő év elejére 1% körülre lassulhat az éves növekedés üteme, majd viszonylag gyors felpattanás jöhet 2024-re 4%-ra.

