A szankciók hatására fokozatosan gyengül az orosz gazdaság

Az külkereskedelmi adatok elemzése azt mutatja, hogy a külkereskedelmi szankciók elérték közvetlen céljukat: romlott az orosz gazdaság termelési kapacitása és a március óta csökkenő orosz energiahordozó eladási bevételek nagymértékben tovább fognak csökkenni az elkövetkező hónapokban a csökkenő eladási mennyiség és alacsonyabb olajár miatt.

A nemzetközi közösség az Egyesült Nemzetek közgyűlésén nagy többséggel elítélte Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, amelyet gyorsan követett az Oroszországgal szembeni széles körű gazdasági szankciók bevezetése a legtöbb OECD és más európai uniós ország részéről. A kereskedelemmel kapcsolatos szankciók magukban foglalják a stratégiai áruk – többek között az elektronikában, a távközlésben, a repülőgépiparban és az olajfinomításban használt csúcstechnológiai termékek és alkatrészek – Oroszországba irányuló kivitelének tilalmát. Az Egyesült Államok által kivetett szankciók nemcsak az amerikai vállalatok által exportált árukra vonatkoznak, hanem az amerikai technológiák felhasználásával máshol előállított árukra is. Az amerikai szankciók területen kívüli jellege valószínűleg még azokból az országokból származó exportra is hatással volt, amelyek nem alkalmaztak szankciókat. Az EU, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok fokozatosan megszünteti az orosz energia behozatalát és két hete az orosz olaj más országoknak való értékesítésére ármaximumot vezettek be.

A szankciók külkereskedelemre gyakorolt hatásának vizsgálatát nehezíti, hogy az orosz központi bank az inváziót követően beszüntette a részletes külkereskedelmi adatok közzétételét, de amúgy is kétséges lenne, hogy egy háborúban álló ország milyen megbízhatóságú adatokat tesz közzé. Ezért mi az Európai Unió országaiból, Kínából, az Egyesült Államokból, Dél-Koreából, Japánból, Indiából, az Egyesült Királyságból és Törökországból gyűjtöttünk kétoldalú külkereskedelmi adatokat az Oroszországba irányuló export és az Oroszországból származó import elemzéséhez. Ez a 34 ország a háború előtt Oroszország exportjának és importjának mintegy 75%-át és az orosz kereskedelmi többlet 90% tette ki.

Az orosz külkereskedelmi többlet 2021 során fokozatosan nőtt (1. ábra), hiszen ebben az évben rendkívül gyors növekedésnek indultak az energiaárak (2021-ben gyorsabb volt az energiaárak növekedése, mint 2022-ben).

A háború kitörésekor pár hónapra megugrott az orosz többlet, azonban május óta gyorsan csökken.

A háború kirobbanása utáni orosz kereskedelmi többlet növekedés jelentős része az orosz import összeomlásából eredt (2. ábra). A kezdeti nagyarányú visszaesés tükrözheti az orosz vállalatok fizetési nehézségeit, részben azért, mert több orosz bankot szankcionáltak, megnehezítve ügyfeleik számára a külföldi fizetéseket, részben pedig azért, mert a háború kezdete óta az orosz vállalatoknak a kemény valutából származó bevételek 80%-át (a közelmúltban ez 50%-ra csökkent) rubelre kell váltaniuk az Orosz Nemzeti Bankkal. A külföldi vállalatok Oroszországban folytatott tevékenységének csökkenése is hozzájárult az orosz behozatal csökkenéséhez, csakúgy, mint az orosz rubel jelentős kezdeti értékcsökkenése.

Minden főbb termékkategória importja csökkent, és az egyik legnagyobb csökkenést a gépek és szállítóeszközök esetében regisztrálták. Kezdetben Kínából is jelentősen csökkent az orosz behozatal, bár ez 2022 augusztusára a háború előtti csúcs közelébe került. Törökországból is növekedett az import, viszont ennek értéke csekély. Érdekes fejlemény, hogy 2022 októberében némileg csökkent a Kínából és Indiából származó orosz import: a következő hónapok adnak majd választ arra, ez egy új trend kezdete, vagy csak egy átmeneti visszaesés.

Az orosz import 2022 májusától tartó fellendülését segíthette a rubel erősödése és viszonylagos stabilitása, valamint az a tény, hogy egyes vállalatok kezdetben túlléptek a szankciókon az Oroszországgal folytatott üzleti tevékenység leállításában. A szankciók jobb megértésével egyes tevékenységeket újraindíthattak.

Mindazonáltal az orosz import visszaesése aláássa az orosz gazdaság termelőkapacitását, hiszen az ország nem tud minden termékből önellátóvá válni. A szankcionált, elsősorban magas technológiai tartalmú, behozatal még inkább visszaesett. Sajnos termékszintű adatok, amelyek a szankcionált termékek pontos számbavételét lehetővé tennék, nem állnak rendelkezésre, viszont a nemzetközi szabvány szerinti második részletezettségi szintű termékcsoportok közül kiválasztottunk ötöt, amelyek nagyobb arányban tartalmaznak szankcionált terméket (3. ábra): 1) elektromos gépek és alkatrészek (beleértve a félvezetőket is), 2) műszerek és apparátusok (beleértve a lézereket is), 3) szállítóeszközök (a közúti járművek kivételével), 4) irodai és automatikus adatfeldolgozó gépek, 5) távközlési és hangrögzítő berendezések. Ezen termékcsoportok importja még jobban csökkent, mint az összes orosz import, és a 2022 május utáni elsősorban Kínából való import növekmény ellenére is csak a háború előtti csúcs felét érte el 2022 októberben ezen termékek orosz importja.

A szankciók kijátszása érdekében elvileg felmerülhet, hogy európai és amerikai vállalatok a szankcionált árukat Kínán és Törökországon keresztül küldik Oroszországba, azonban az adatokat megvizsgálva nem találtunk erre utaló jeleket.

Csalás persze előfordulhat, amely esetben a külkereskedelmi statisztikák nem tartalmazzák a szabályokkal ellentétes külkereskedelmi forgalmat. Azonban a vámhatóságok egyik dolga a csalások kiszűrése, és mivel mi tükörstatisztikákat használunk, ezért az EU-s és amerikai vámhatóságoknak kellene gyatra munkát végezniük ahhoz, hogy nagy mennyiségben lehessen a szankciókat elcsalni.

Az orosz import visszaesése, különösen a magas technológiájú termékek importjának visszaesése, visszaveti az orosz gazdaság termelési kapacitását.

Feltehetően ez a hatás tükröződik abban, hogy Oroszország energiahordozókon kívüli exportja is fokozatosan esik vissza (4. ábra). Oroszország kereskedelme a fejlett gazdaságokból Kínába, Indiába és Törökországba irányult, de ez csak részben kompenzálta a fejlett országokkal folytatott kereskedelem csökkenését és 2022 októberében e három országba irányuló orosz export is visszaesett.

És végezetül az 5. ábra az orosz energiahordozó exportot mutatja. A dollárban mért bevételek dinamikusan bővültek 2020 végétől kezdve az invázió 2022 februári kezdetéig, részben a gyorsan növekvő energiaárak, részben a koronavírus járványból felépülő gazdaságok növekvő energiaigénye miatt.

2022. márciusa óta azonban csökkennek az orosz bevételek, amelynek szintén ár és volumen komponensei is vannak.

Az olaj nemzetközi ára (Brent) a háború kitörése után pár héttel csökkenésnek indult, és az orosz olaj ára a Brenthez képest pedig 20-30%-kal alacsonyabbra került. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már lényegében májusra nullára csökkentette az orosz energiahordozó vásárlásait, míg az EU a szén vásárlását augusztus végétől szüntette meg, az olaj vásárlást fokozatosan csökkentette, a gázvásárlást (amelyre semmilyen EU-s szekció sem került kivetésre) pedig az oroszok csökkentették egyoldalúan már 2021 nyarától kezdve. Az EU tengeren szállított orosz olajbehozatalra vonatkozó szankciója december 5-én lépett életbe (így ennek a hatása még nem látszik az 5. ábrán, amely októberig tartalmaz adatokat) és friss adatok szerint drasztikusan csökkent az orosz kikötőkből induló hajó szállítások.

Emellett december 5-én az orosz olajra vonatkozó 60 dolláros ármaximum is életbe lépett (EU-s és G7-es szállítótársaságok nem szállíthatnak, és biztosítótársaságok nem biztosíthatnak olyan hajókat, amelyek 60 dollár/hordónál magasabb áron eladott orosz olajat szállít), és az orosz olaj ára azóta valóban 60 dollár alá csökkent. Ez arra utal, hogy az oroszoknak nem sikerült alternatív szállítóhajókat és biztosítótársaságokat találniuk.

Mindezek az orosz energiabevételek radikális csökkenését vetítik előre: az Európába irányuló nyersolajexport már december 5-től nagyon alacsonyra süllyedt (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária kapott átmeneti mentességet az orosz olajimport korlátozás alól), a feldolgozott olajtermékekre vonatkozó EU-s embargó pedig februárban fog életbe lépni.

Bár Oroszország növelte eladásait elsősorban Kína, India és Egyiptom felé, ezek csak kis mértékben kompenzálják a kieső EU-s eladásokat, és csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre az olajexport más országokba történő átirányítására.

A csökkenő mennyiség és csökkenő ár pedig az orosz olajbevételek jelentős csökkenését vetítik előre.

Mindezek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a kereskedelmi szankciók elérték közvetlen céljukat: romlott az orosz gazdaság termelési kapacitása és a már eddig is csökkenő energiahordozó eladási bevételei az országnak nagymértékben tovább fognak csökkenni az elkövetkező hónapokban. A szankciók az olajárak csökkenését is elősegítették: a nemzetközileg irányadó Brent ára augusztus eleje óta a háború kitörése előtti érteke alá csökkent, és jelenleg 20%-kal alacsonyabb annál, míg a Magyarország által is vásárolt orosz uráli olaj ára jelenleg 40%-kal alacsonyabb, mint február végén volt.

Megjegyzés: ebben az adatbázisban havonta frissítünk számos ábrát az orosz külkereskedelemről.

