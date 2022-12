GFM: A kiugró élelmiszerinfláció a gyengülő árfolyam és a rendkívüli mértékű aszály eredménye

A 2022 novemberi adatok tanúsága szerint az élelmiszer-infláció Közép-Kelet-Európában 20-30 százalék körül alakul, hazánkban ennél lényegesen magasabb, 40 százalék fölötti. A sok évtizedes csúcsot jelentő áremelkedés okainak vizsgálata azt mutatja, hogy az élelmiszerek árának emelkedését felerészben külső tényezők (energia- és alapanyagárak emelkedése, ellátási láncok zavarai, időjárási tényezők) okozzák, melyek különösen erősek voltak az ukrán-orosz konfliktushoz közeli országokban. Az élelmiszerárak növekedésének másik felét belső, országspecifikus tényezők magyarázhatják, amelyek közül legerősebb tényezőnek az árfolyam alakulását tekinthetjük. Az árfolyamváltozástól szűrt magyar élelmiszerinflációs adat belesimul a környező országok hasonló adataiba. A hazai tényezők közül szintén a magasabb élelmiszerárak irányába hatottak a 2022-ben megváltozott adózási szabályok (népegészségügyi termékadó, kiskereskedelmi adó, jövedéki adó), a dinamikus (minimál-)bér emelkedés, valamint egyéb árazási tényezők is. Azonban téves az a következtetés, mely szerint a kormány által bevezetett élelmiszerár-stop növelné a hazai élelmiszer-inflációt, az élelmiszerár-stop összességében árleszorító hatással bír.

A szerzők a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárai

Az egész régióban gyorsan növekednek az élelmiszerárak

A hazai élelmiszer-infláció a legfrissebb statisztikai adatok alapján 43,8 százalékot ért el novemberben (az Eurostat módszertana alapján 49,2 százalékot), ami mind historikusan, mind nemzetközi összehasonlításban kimagasló. Az érdemi áremelkedés mögött számos tényező húzódik meg, amit a kormány is folyamatosan vizsgál és elemez. A jelenlegi, nemzetközi színtéren is magas inflációs és alapvetően bizonytalan gazdasági környezetben különösen fontos a tények feltárása és az ok-okozatok feltérképezése. Írásunk célja, hogy bemutassa a magas hazai élelmiszer-infláció mögött meghúzódó valódi okokat, valamint megpróbáljon részletesebb, más aspektusú betekintést adni, mint a Magyar Nemzeti Bank elmúlt napokban megjelent hasonló témájú elemzése.

Az Európai Unióban a legmagasabb élelmiszer-infláció a háborúhoz területileg közel lévő országokban van: ha a 2022. novemberi harmonizált fogyasztóiár-adatok (Eurostat módszertan, HICP) alapján vizsgáljuk az élelmiszer-inflációt, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Unió átlagában tapasztalható – egyébként magas – 18,3 százalékos értéket érdemben meghaladják a balti országokban és a régiós országokban tapasztalható árnövekedések. A balti országokban 29,2-34,7 százalék közötti sávban alakult a mutató novemberben, a régiós országokban pedig 22-28,7 százalék között. A hazai infláció mértéke az Eurostat-módszertan alapján számítva 49,2 százalék volt. Látható, hogy a hazai élelmiszer-infláció mértéke a legmagasabb az EU-s országok között, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a gyors ütemű áremelkedés nem egyedi, országspecifikus jelenség, ebből következően nem olyan kormányzati intézkedésekre vezethető alapvetően vissza, mint az élelmiszerekre 2022 februárjában bevezetett árstop.

Nemzetközi, külső tényezők adják az áremelkedés felét

A magas hazai élelmiszer-infláció okainak vizsgálatakor első lépésként meg kell ismerni a globális folyamatokat, amelyek hatással vannak a hazai élelmiszerek fogyasztói árára. Az élelmiszerárak globálisan tapasztalható érdemi emelkedése azt bizonyítja, hogy a nemzetközi energia- és alapanyagárak markáns árnövekedési nyomást gyakorolnak a világ országainak jelentős részében. 2022-ben az éves átlagos energiaárak a 2021-es átlagos árak mintegy 2,5-3-szorosára emelkedtek. Az európai földgázárak drasztikus emelkedésének következtében a műtrágya ára több mint 200 százalékkal emelkedett. Az év során az európai beszerzési láncok zavarai, a rendkívüli energiaár-emelkedések, illetve az alapanyagok nagymértékű drágulása is az infláció emelkedésének irányába hatott. A világjárvány során kialakult ellátási zavarok még nem szűntek meg teljesen, ugyanakkor a gazdaság újraindulásával párhuzamosan az energiaárak emelkedtek, majd az orosz-ukrán háború miatt jelentős bizonytalanság alakult ki a piacon az élelmiszer- és az energiaellátás körül, ami tovább hajtotta fel az árakat.

Emellett az időjárás sem kedvezett idén a mezőgazdaságnak az Európai Unió piacán, hiszen tavasszal a fagy, míg később az aszály miatt romlottak a termelési feltételek. Európát az utóbbi évtizedek legsúlyosabb aszálya sújtotta, a kontinens termőterületeinek közel felét érintve, hazánkban még ennél is súlyosabb volt a helyzet: augusztusban Magyarország területének több mint háromnegyedén volt súlyos vagy nagy fokú aszály. A gabonafélék és az olajos növények ára dinamikusan nőtt, aminek hátterében tehát az egész Európára kiterjedő aszály miatti alacsony terméshozamok hatására kialakult erőteljes kereslet, továbbá a háború következtében kialakult szállítási problémák húzódtak meg. 2022 során Európában a búza ára átlagosan 52 százalékkal, a kukorica ára 38 százalékkal, míg a sörárpa ára 58 százalékkal emelkedett, továbbá a takarmánybúza ára 51 százalékkal, a takarmányárpa ára 52 százalékkal, a takarmányzab ára 89 százalékkal, a takarmányrozs ára pedig 59 százalékkal nőtt. Eközben a madárinfluenza is felütötte a fejét, amelynek hatására Európában a csirke mennyisége csökkent, miközben az állattenyésztés költségei a korábban említett energia- és gabonaár-emelkedés miatt drasztikusan emelkedtek.

Összességében kijelenthető, hogy a globális tényezők a hazai élelmiszerár-növekedés mintegy felét magyarázhatják, vagyis a 49 százalék közelébe emelkedő árnövekedési ütemből hozzávetőlegesen 25 százalékpontot okoznak a nem lokális tényezők.

Az árnövekedés felét valóban hazai tényezők magyarázzák, azok közül is az árfolyam alakulása a legdominánsabb

A hazai élelmiszerinfláció „másik felét”, 20-25 százalékpontot viszont országspecifikus, lokális tényezők magyaráznak. Kutatásaink szerint az országspecifikus tényezők közül először is kiemelendő az árfolyamhatás, hiszen a forint árfolyamának alakulása hatással van a hazai árakra. A monetáris politikai transzmissziós csatornák közül az árfolyamcsatorna az egyik legjelentősebb, vagyis a forint árfolyamának a monetáris politikai döntéshozatal által is befolyásolt alakulása a külkereskedelembe bekerülő (importált) termékekre azonnal hatással lehet. A hazai élelmiszeripar kapcsán itt mindenképpen ki kell emelni, hogy bár Magyarország jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, ez nem azt jelenti, hogy az élelmiszerekből teljesen önellátó, autark (külkereskedelemre nem szoruló) ország lennénk. Az ország élelmiszerek, italok és dohánytermékek esetében nettó exportőr (szemben Csehországgal és Szlovákiával, amelyek nettó importőrök), viszont ez az egyenleg egy jelentős mértékű – a teljes mezőgazdasági és élelmiszeripari kibocsátás 25,9 százalékát kitevő – importot ellensúlyozó export (36,1 százalék) eredményeképp jön létre. Azaz hazánk csak nettó értelemben önellátó élelmiszerekből, de közben importra is szorul abból fakadóan, hogy a hazai termelés szerkezete eltér a szükségletek szerkezetétől. Így a többi V4-országhoz hasonlóan (ahol az import aránya szintén nem elhanyagolható) a hazai élelmiszerárak is jelentősen függenek a világpiaci – vagy legalábbis az uniós – élelmiszeráraktól, és nem utolsósorban a forint árfolyamának alakulásától.

Amennyiben az EU, illetve a V4-ek élelmiszerpiacát egy integrált (egységes, belső akadályoktól mentes) piacnak tekintjük, akkor a „hagyományos” fogyasztóiár-indexek összehasonlítása, amelyek minden esetben a hazai valutákban kerülnek kiszámításra, torzított képet adhat. Amennyiben az élelmiszerek fogyasztóiár-indexét korrigáljuk a nemzeti valuták árfolyamváltozásával és az élelmiszerek árváltozását egy közös valutára (euróra) átszámítva vizsgáljuk, más képet kapunk. Tekintetbe véve, hogy az elmúlt két évtizedben a régiós valuták közül a magyar forintot jellemezte a legnagyobb leértékelődés, a valutaárfolyamokkal korrigált élelmiszerárak régiós viszonylatban átlagos mértékben emelkedtek Magyarországon az elmúlt két évtized folyamán. Ráadásul az árfolyamváltozásokat kiszűrve a hazai áremelkedés mértéke jobban együtt is mozog a régiós átlaggal, azaz a forintban mért élelmiszerárak esetében tapasztalt, a régiósnál nagyobb áremelkedések vagy az elmaradó árcsökkenések időben is egybeestek a forint euróhoz, illetve a régió valutáihoz képesti nagyobb leértékelődési periódusaival. Ugyanez érhető tetten az elmúlt hónapok adataiban is. A forint euróval szembeni gyengülését (11,6 százalék 2021 októbere és 2022 októbere között) kiszűrve és az euróban számított élelmiszerárak alakulását vizsgálva a magyar élelmiszerár-emelkedés 33,7 százalék volt novemberben. Ez nagyobb, mint a régiós átlag, de nem kiemelkedő mértékű, sőt nem is a legmagasabb. Egészen szeptemberig ráadásul az euróban számolt hazai élelmiszerár-emelkedés átlagosnak számított (a magyar emelkedés 21,2 százalék, míg a régiós átlag 20,4 százalékos volt). A fentiek alapján az árfolyamváltozás közel 16 százalékpontot magyaráz a hazai élelmiszer-inflációból (vagyis az áremelkedés 32 százaléka, közel harmada hozzá köthető).

Hazai árnövelő tényezők az árfolyamon kívül

A hazai folyamatokon belül az árfolyam mellett több másik olyan tényező is azonosítható, amely az árnövekedést hajtotta az elmúlt időszakban. Az élelmiszer-infláció gyorsulásához hozzájárultak a népegészségügyi termékadó (neta) esetében 2022 nyarán történt szabálymódosítások. A neta emelkedése, mivel egy fogyasztási típusú adóról van szó, a termékek árába beépül, és ezáltal a végső fogyasztót terheli. Emellett szintén 2022 nyarán módosultak a jövedékiadó-szabályok és a kiskereskedelmi adó mértéke is, illetve alapvetően a magas általános forgalmi adó is az élelmiszerek árnövekedésének az irányába hathat az árazásoknál. Az adó(emelések) mintegy 4-5 százalékpontot magyarázhatnak a mostani élelmiszer-inflációból.

Emellett mindenképpen érdemes kiemelni a magas élelmiszer-inflációval kapcsolatban az országban tapasztalható markáns béremelkedést, amelynek hátterében többek között a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jei 20 százalékos emelése húzódik meg. A bérek emelkedése egyrészt növeli a vállalkozások bérköltségeit, másrészt az alacsonyabb jövedelműek fogyasztói kosarában az élelmiszer az átlagnál nagyobb súllyal szerepel, így a bérnövekedésből fakadó magasabb keresletre áremelésekkel reagálnak a kiskereskedelmi láncok, amelyek piaci erejükből is fakadóan így igyekeznek az extra megtakarításokból vagy jövedelmekből részesülni. Ezenfelül érdemes megemlíteni, hogy a magas inflációs környezetben az elmúlt években elmaradt áremeléseket a vállalatok, kiskereskedelmi egységek sokkal „bátrabban” hajtják végre (a jövőbelieket pedig előre is hozhatják) így egy pszichés árazási tényező is meghúzódik a jelenlegi dinamikus áremelkedések (áremelések) mögött.

Összességében ezek az árfolyamhatáson kívüli hazai, belső tényezők csak mintegy 8‑9 százalékponttal növelhették a hazai élelmiszer-inflációt, vagyis egyértelmű, hogy a lokális tényezők közül a forint árfolyamának alakulása hatott a legjobban az élelmiszerárak alakulására.

Ha valamennyi lokális tényezőktől szűrjük a hazai élelmiszerinflációt, összességében 25 százalék körüli értéket kapnánk, amellyel már az EU középmezőnyébe tartozhatnánk.

Véleményünk szerint a keresztárazás, azaz az árstoppal érintett termékeket helyettesítő, illetve egyéb termékek árának emelése elmarad az árstopok inflációcsökkentő hatásától. Téves állítás, hogy a kereskedők teljes mértékben kompenzálták volna az árstop okozta veszteségeket, és ez magyarázná az érdemi élelmiszer-inflációt. Az ársapka intézkedés csökkenti az élelmiszer-inflációt, és veszteséget okoz az élelmiszer-kiskereskedelmi boltoknak, amit nem tudnak teljes mértékben „visszaszedni”. Ez azt jelenti, hogy a kompenzációs arány nem 100 százalék vagy afeletti, hanem jóval 100 százalék alatti. Az iparági forrásaink szerint a boltok az ársapka miatti veszteségeknek csak egy részét képesek más termékek áremelésével kompenzálni, tehát „túlemelési” jelenség nem azonosítható. A túlkompenzálás valószínűtlenségét magyarázza az is, hogy az élelmiszerláncok EBITDA marzsa (mely mutató az adófizetés előtti eredményt mutatja az árbevétel arányában) nem nőtt, sőt inkább kisebb lett az elmúlt időszakban. A korábban 3-5 százalék körüli EBITDA marzs idén 1 százalék körüli szintre mérséklődhet.

Mindezek mellett érdemes megvizsgálni a hazai élelmiszerek jelenlegi relatív árszintjét is nemzetközi összehasonlításban. Habár a markáns élelmiszerár-emelkedés miatt az élelmiszerek árszintje 2022 novemberére közelebb került az EU átlagához, még most is mintegy 5 százalékkal elmarad attól. Jelenleg az élelmiszereket tekintve Magyarország az ötödik legolcsóbb ország az Európai Unióban. Egyébként a hazai élelmiszerárak EU-s szinthez való felzárkózása egy természetes folyamat, hiszen a bérek felzárkózásával párhuzamosan a fogyasztói árak is konvergálnak.

Végül fontos kiemelnünk, hogy rövid távon már az élelmiszerinfláció mérséklődését fogjuk tapasztalni. Várakozásaink szerint az infláció 2023 első negyedévében tetőzhet, ezt követően dinamikusan csökkenhet, beleértve az élelmiszerinflációt is. A hosszú távú feladataink közé tartozik, hogy válságálló élelmiszeriparral rendelkezzen Magyarország, amely képes ellensúlyozni a cikkben is ismertetett negatív hatásokat. Ehhez társul hozzá az a stratégiai cél, hogy a kiskereskedelemben a magyar tulajdoni hányad növekedjen, hiszen egy olyan ágazatról van szó – hasonlóan a bankszektorhoz, biztosítói szektorhoz vagy akár a telekommunikációs szektorhoz –, mely belföldön nyújt „szolgáltatásokat”, így stabil vevői körrel rendelkezik. Az élelmiszerek áremelkedése rámutatott, hogy bizonyos értelemben önámítás, hogy önellátók vagyunk élelmiszerből. Az önellátásnak szerintünk fontos az a dimenziója is, hogy olcsó, minőségi, egészséges, itthon termesztett és feldolgozott terméket kapjunk - ez ma csak részben teljesül.

