Megjött a figyelmeztetés: tovább fokozódhat a járvány Magyarországon

A tridémia három vírus együttes járványokozó szerepére utal: a legtöbb fertőzést most is a koronavírus okozza, de feljövőben van az influenzavírus-fertőzés és az óriássejtes RSV vírusfertőzés. Rusvai Miklós víruskutató az InfoRádióban elmondta, hogy emellett a metapneumovírus, a rhinovírusok, az adenovírusok és még sok más egyéb úgynevezett náthavírus okoz légzőszervi fertőzést. A tünetek ugyanazok: orrfolyás, köhögés, nehezített légzés, tüsszögés, hőemelkedés, tehát a klasszikus náthatünetek.

A koronavírust, az influenzát és a náthát jobban ismerjük, de az óriássejtes vírust kevésbé. Az RSV-fertőzés tünetei hasonlók a többihez, de laboratóriumi teszteléssel kimutatható.

"Az óriássejtes vírus annyiban rosszabb, mint a mostani omikron koronavírus-fertőzés, hogy a mélyebb légutakat támadja" – mondta a víruskutató. Így elsősorban a tüdő hólyagocskáinak és hörgőinek sejtjeit teszi tönkre, azok összeolvadását okozza. A fúzió következtében az összeolvadt sejtek 30-40-szer nagyobbak lesznek a normális sejteknél, emiatt hívják óriássejtes vírusnak.

A korábbi éveknél jóval több a felső légúti fertőzés és a megbetegedés. Az előző évek őszi-téli időszakában viseltük a maszkot, ami a többi vírusfertőzés ellen is jobban védett. Előző télen olyan nagy volt a ragályozó képessége az omikronnak, hogy még a maszkviselést dacára is terjedt. A többi vírusfertőzést kivédte a maszk, ezért főleg a fiatal korosztály nem esett át ezeken a betegségeken, és most fogékonyabb, hiszen nincs meg az úgynevezett átvészeléses immunitás.

A statisztika alapján a betegek több mint 60 százaléka a 34 év alatti korosztályból tevődik ki, és ennek mintegy fele a 14 év alatti korosztályt érinti.

Az átvészeléses immunitás hiánya viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy a megfertőzött személy jobban megszenvedi a betegséget, mint általában. Ez függ a tápláltságtól, az immunitás állapotától, a vitaminellátástól, az edzettségtől, tehát ugyanolyan nagyok az egyéni különbségek, mint a korábban tapasztalt vírusfertőzéseknél. Az is sokat számít, hogy az érintett mikor esett át utoljára a fertőzésen.

Az idősebb korosztály azért szenvedi meg kevésbé ezeket a betegségeket, mert élete során nagy valószínűséggel már átesett több vírusfertőzésen.

A víruskutató jelezte, jelenleg az influenza- és a koronavírus ellen van forgalomban oltás, de az óriássejtes vírus és a többi náthavírus ellen még nincs vakcinás védelem. A maszkviselés, a távolságtartás, a gyakori kézmosás, a felületek fertőtlenítése segíthet a védekezésben. A karácsonyi időszakban a bevásárlási roham és a családok összejövetelei miatt nehezen lesz tartható a társadalmi távolságtartás. "Könnyen elképzelhető, hogy a következő hetekben inkább fokozódik majd a járvány, mintsem hogy csökken" – tette hozzá Rusvai Miklós.