Üres polcokra figyelmeztetnek: iparkodni kell az év végi pezsgő megvásárlásával

Az Ukrajna ellen indított háború begyűrűzött a pezsgőpiacra is, az üveg és a drótkosarak kapcsán is problémákat okozott az ellátásban, ez azóta stabilizálódott – jelentette ki Müller Kornél a vg.hu -nak adott interjújában. A Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója beszélt arról is, hogy az év végi megnövekedett kereslet polci készlethiányt okozhat az utolsó napokban egyes termékeknél.