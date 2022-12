Íme, 2022 leggyorsabb gazdaságai

Bár az idei év már az energiaválságról szólt, az országok 2022-es GDP-növekedését még sokkal inkább a koronavírus-válságból való lendületes kikapaszkodás jellemezte - legalábbis azok esetében, akik a legmagasabb bővülési ütemet tudták produkálni. A 2022-es növekedési listánkon többen ismerősek lehetnek már a korábbi évekről, de az első helyezett teljesítménye így is nagyon mellbevágó.

1 2 ›

10-6.

A Portfolio minden decemberben áttekinti, hogy mely országok voltak az adott év növekedési bajnokai és nagy vesztesei. A koronavírus-válság előtti időszakban a képlet viszonylag egyszerű volt. A leggyorsabban növekvők között rendszerint azokat a szegény országokat láthattuk, amelyeknek sikerült jól megszervezni a felzárkózás alapvető feltételeit. A délkelet-ázsiai és afrikai országok mezőnyét egy-egy különleges eset színesítette, amikor valamelyik gazdaságot nagy sokkhatás érte (például óriásberuházás), vagy a megelőző évek mély visszaeséséből (például háborúból) próbált helyreállni.

A koronavírus-járvánnyal az élmezőny jóval színesebbé vált. Az országokat nagyon eltérő módon érintette a válság, mértékében és időzítésében is, ezért azok, akik megkésve lábalnak ki a mély visszaesésből, még 2022-ben is jó eséllyel felkerülhettek a leggyorsabb gazdaságok közé. Emellett azonban már feltűntek más egyedi tényezők.

Listánkat ezúttal is az IMF idei évre szóló, országonkénti GDP-növekedési előrejelzéseiből állítottuk össze, melyekben az energiaválság miatt a szokásosnál nagyobb a bizonytalanság.

10. Maldív-szigetek: 8,7%-os GDP-növekedés

Getty Images

A Maldív-szigetek tavalyelőtt a legnagyobb gazdasági visszaesést számba vevő listánkon szerepelt. 2020-ban az Indiai-óceán turistaparadicsomának GDP-je bő harmadával zsugorodott, amit a koronavírus-járvány miatti leállások okoztak. A helyreállás még a tavalyi nagy korrekcióval sem lett teljes, így nem csoda, hogy a lendület kitartott egy olyan országban, ahol az idegenforgalom teszi ki a gazdaság kétharmadát.

9. Grúzia (Georgia): 9%

Getty Images

A grúz gazdaság jó teljesítménye kicsivel több magyarázatot igényel. Georgia ugyanis már tavaly bőven ledolgozta a koronavírus-válság okozta sokkot, elsőre tehát nem logikus, hogy miként maradhatott meg a látványos lendülete. Ehhez érdemes tudni, hogy bár az ország az elmúlt években nem fért fel a növekedési toplistákra, egészen jó növekedési potenciálja van: az utóbbi bő 20 évben az éves átlagos GDP-növekedés 5% feletti - és ebben benne van a pénzügyi válság és a koronavírus válság két visszaesése is. Vagyis Grúziában van lendület, ehhez jött még némi extra. Az amúgy is feltörekvő ágazatnak számító turizmus tovább fejlődött, a korábbi beruházásoknak köszönhetően az exportkapacitások felfutottak, és az orosz-ukrán háború miatti migrációs hatás is (ideiglenes) felhajtó erőt jelentett, elsősorban fogyasztási oldalról.

8. Írország: 9%

Getty Images

Írország tavalyról megőrizte helyét a top10-ben. A sajátos gazdaságszerkezetű ország annak ellenére nemigen fért fel a listára az előző években, hogy tudjuk: több multinacionális cég az egész világban elért növekedési eredményének jelentős részét könyveli be Írországba. Úgy tűnik, az ebből fakadó növekedés 2021-2022-ben ismét jelentősebb volt, és még az is lehet, hogy az IT- és gyógyszeripari export tartalmaz valós gazdasági teljesítményt is. Bár a GDP-t mint mérőszámot sokkal több kiritka éri, mint amennyi jogos, a kelta tigris esete valóban szép példája annak, hogy a mutató nem mindig képes megragadni azt, amire hivatott. Olyannyira, hogy az írek már nem is igen foglalkoznak a saját GDP-jükkel, csak csendben konstatálják, hogy ha nem is ilyen őrült tempóban, de azért az életszínvonaluk is szépen növekedik.

7. St. Lucia: 9,1%

Getty Images

Földrajzi kvízek vízválasztó kérdése a Kis-Antillák országainak megnevezése. Akik erre tudják a választ, azt is tudják, merre van St. Lucia. Akik nem, azok is talán emlékeznek rá, hogy két éve az ország az egyik legnagyobb gazdasági összeomlást szenvedte el. A mindössze 180 ezer fős karibi ország (ami még közgazdasági Nobel-díjast is adott a világnak) a mezőgazdaság mellett a turizmusból és némi offshore bankolásból él. St. Lucia kellően kicsi tehát ahhoz, hogy a turizmusát érő sokkhatás leteperje, még az IMF segítségére is rászorult. És hiába a tavalyi és idei gyors növekedés, az ország gazdasága még mindig nem érte el a válság előtti teljesítményét, szóval még van honnan és van hová növekednie.

6. Irak: 9,3%

Getty Images

Az iraki gazdaság valószínűleg annyira messze van a potenciális kibocsátásától, hogy bármikor képes egy-egy látványos növekedési időszakot produkálni, amíg földhöz nem csapja egy politikai vagy gazdasági sokk. Mivel az idén ilyen nem történt, az olajkitermelést sikeresen tudta felpörgetni az ország, és eközben a pandémiából való kikeveredés is segített. A Világbank az egy hónappal ezelőtti értékelésében meg is jegyzi, hogy mélyreható strukturális reformok és gazdasági diverzifikáció nélkül Irak olajfüggősége folyamatos veszélyt jelent a tartós fejlődésre, mivel kiszolgáltatott marad a nyersanyagárak ingadozásával és a globális kereslet gyengülésével szemben. Az idei év mindenesetre összejött Iraknak.

Ez a cikk folytatódik