Elképesztő: 15 fok van a fél országban karácsony másnapján

Portfolio 2022. december 26. 14:15

Az előrejelzésekkel összhangban az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb az idő karácsony másnapján, hiszen az Időkép hőtérképe szerint a fél országban 15 fok van kora délután, az Országos Meteorológiai Szolgálat hőtérképén pedig a 18 fokos érték is felbukkant a Dél-Dunántúlon. Sőt, az előrejelzések azt ígérik, hogy ez a szokatlanul enyhe időjárás az év végéig is kitart, szilveszter napján bőven 10 fok feletti hőmérséklet is jöhet napközben.