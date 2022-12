Januártól szja-mentességet kapnak a 30 év alatti anyák

Már tegnap megírtuk , hogy a 2023-as költségvetés módosítása számol azzal, hogy a kormány 30 éves korig kiterjeszti az szja-mentességet azoknak a nőnek, akik gyermeket vállalnak - most ezt megerősítette a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára is. Hornung Ágnes tájékoztatása szerint ahogyan a családi adókedvezmény, az szja-mentesség is érvényesíthető a saját és az örökbefogadott gyermekek után is.