Fájdalmasan fiatalon, 42 éves korában elhunyt Móricz-Sabján Simon, neves fotóriporter.

A honapján található életrajz szerint Móricz-Sabján Simon 1980-ban született Kiskunhalason. Budapesten élő, díjnyertes fotóriporter és dokumentumfotós. 2003 és 2016 között a Népszabadságnak dolgozott, majd 2016 óta a Világgazdaság című magyar gazdasági napilap és a Manager Magazin című havi üzleti magazin hivatalos fotósa volt. Emellett többek között a Portfolio-nak is készített anyagokat.

Simon a munkája mellett személyes projekteken is dolgozott, sok időt szentelt személyes anyagának fejlesztésére, esetenként évekig dolgozott fotóesszéin. Társadalmi kérdésről vagy hétköznapi történetekről szóló munkáinak fókuszában az ember és környezete állt.

Simon munkásságát számos díjjal ismerték el. Két alkalommal is első díjat nyert a China International Press Photo Contest-en, valamint többször díjat nyert a Pictures of the Year International (POYi), az NPPA Best of Photojournalism, a Prix International de la Photographie, a PDN, az iPhone Photography Awards, a Slovak Press Photo, a Kolga Tbilisi Photo Award és az FCBarcelona Photo Award díjain. Egyéb elismerések mellett 43 alkalommal nyert díjakat a Magyar Sajtófotó pályázatain, köztük a Magyar Újságírók Országos Szövetségének három nagydíját, hat Munkácsi Márton-díjat a legjobb kollekciókért, háromszor a 30 év alatti fotósok díját, a legjobb sajtófotó díját, valamint háromszor a legjobb hírfotóért járó Escher Károly-díjat. Háromszoros Pécsi József-ösztöndíjas (tehetséges fiatal művészfotósok számára), hatszoros NKA-ösztöndíjas; 2012-ben elnyerte a Budapest Fotóművészeti Ösztöndíjat, 2013-ban a Népszabadság Nagydíját, 2015-ben a Hemző Károly-díjat.

Fotóit számos galériában állították ki, többek között a Magyar Nemzeti Múzeumban és több nemzetközi kiállításon Tbiliszitől Barcelonáig.

Alapító tagja a magyar fotóriporterekből álló Pictorial Collective csoportnak.

Emlékét megőrizzük.

Címlapkép: Mohai Balázs fotója, Móricz-Sabján Simon Facebook-oldala