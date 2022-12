Bod Péter Ákos a 2023-as költségvetésről: ez az elmúlt harminc év mélypontja

Egy sor alapvető dolog nem derül ki a 2023-as költségvetés módosításáról szóló kormányrendeletből – mondta a Szeretlek Magyarország! kérdésére Bod Péter Ákos egykori jegybankelnök. A szakember azt is kijelentette, hogy szerinte ami most történik, az az elmúlt harminc év pénzügyi gazdálkodásának mélypontja.

Az látszik, hogy sebtében készült, nem úgy, ahogy egy ország költségvetési tervének készülnie kellene – mondta Bod Péter Ákos a Szeretlek Magyarország! interjújában. Szerinte külön abszurdum, hogy kormányrendelettel születik meg az ország költségvetése.

Lehet látni, hogy itt hirtelen adóemeléseket jelentenek be. Illetve be sem jelentenek, csak megjelenik egy közlöny éjszaka, és kiderül, hogy egy iparágra új terheket vetettek ki

- emelte ki.

A kiadási tételeknél olyan nagy, bontatlan alapok vannak, amelyekről nem lehet tudni, mi van bennük, talán az sem tudja, aki csinálta, vagy pedig egyszerűen nem akarják az adófizető orrára kötni, mire költik a pénzt – tette hozzá az MNB egykori elnöke. Ilyen értelemben ez mélypontja az elmúlt 30 év pénzügyi gazdálkodásnak.

Bod Péter Ákos szerint a költségvetés lassan egy évtizede elvesztette azt a jellegét, hogy reagáljon az élet változásaira. Rendszeresen nyáron terjesztik be, és akkor el is fogadják. Szerinte ennek közgazdasági értelemben nincs racionalitása. A szakember szerint a 2023-as költségvetés esetében a nyáron felvázolt makropálya is irreális volt.

Egy rendes költségvetés azért is fontos, mert az érintett gazdasági szereplők abból tudnak valamilyen információt leszűrni a saját jövőjükre nézve. Ha ezek a tervek nagyon gyorsan változnak és komolytalanok, akkor ez a fajta gazdasági háttér hiányozni fog – hangsúlyozta. Szerinte már most érezhető egy nagyfokú belső bizonytalanság, információhiány és bizalomhiány, amin nem fog segíteni a büdzsé bizonytalansága.

A hitelminősítő intézetek naptárában januárban benne van Magyarország, tehát egy-két héten belül választ kapunk rá, hogy a hitelminősítők mennyire tartják reálisnak ezeket a terveket

- mondta a büdzsé külső megítélésével kapcsolatban.

Címlapkép: Portfolio