Éjféltől már a schengeni szabályok érvényesek a horvát-magyar határátkelőkön

Horvátország vasárnap nulla órától tagja a schengeni övezetnek, így a horvát-magyar határátkelőket is megállás és ellenőrzés nélkül vehetik igénybe az utazók - jelentette be a horvát kül- és Európa-ügyi miniszter a Letenye-Muracsány (Gorican) határátkelőn szombat éjszaka tartott ünnepségen.

Gordan Grlic Radman - aki korábban Horvátország budapesti nagykövete volt - beszédében magyar nyelven is történelmi lépésnek nevezte mindkét ország számára a schengeni övezethez csatlakozást. Úgy fogalmazott: országa két stratégiai célt is megvalósított ezzel a nappal, hiszen nemcsak a schengeni szabályok léptek életbe a belső határokon, de az eurózóna tagja is lett Horvátország.

Hozzátette, hogy amikor budapesti nagykövet volt - 2012 és 2017 között -, hazája akkor lett az Európai Unió tagja, most pedig a külügyi tárca minisztereként jelentheti be, hogy Horvátország csatlakozott a schengeni övezethez, ami teljes mozgásszabadságot jelent az EU-n belül.

Ez megkönnyíti és egyben javítja, előmozdítja a határokon átnyúló együttműködést. Hatalmas előrelépés gazdasági téren ez két olyan nemzetnek, amelynek 800 éves közös történelme van - méltatta a horvát politikus.

Gordan Grlic Radman szerint a határ mentén élők számára, akiknek birtokaik vannak a határ túloldalán, nagy előrelépés, de a turizmus szempontjából is további fellendülést hozhat a határ szabad átjárhatósága.

Köszönjük a baráti Magyarországnak a támogatást

- hangsúlyozta a horvát kül- és Európa-ügyi miniszter.

HORVÁTORSZÁG SCHENGENI ÖVEZETBE BELÉPÉSÉVEL A HORVÁT-MAGYAR HATÁRON 15, A HORVÁT-SZLOVÉN HATÁRON PEDIG 58 ÁTKELŐHELYEN SZŰNT MEG AZ ELLENŐRZÉS.

Címlapkép forrása: MTI/Varga György