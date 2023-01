A Covid-válság óta nem volt ekkora bajban a brit gyáripar

Több mint két és fél éve nem mért aktivitási mélyponton zárta a tavalyi évet a brit gyáripar a kedden ismertetett átfogó decemberi mérőszámok alapján. Egybehangzó elemzői vélemények szerint a brit gazdaság egésze is már recesszióban van.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar szezonálisan kiigazított beszerzésimenedzser-indexe (BMI) decemberben 45,3-ra csökkent a novemberben mért 46,5-ről.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését, az 50 alatti mutatók az aktivitás lanyhulását jelzik, vagyis a 45,3-as decemberi gyáripari adat a brit feldolgozó ágazat teljesítményének gyorsuló ütemű visszaesését mutatta. Az S&P Global a felméréshez fűzött helyzetértékelésében hangsúlyozta, hogy a feldolgozóipari BMI-jelzőszám öt hónapja folyamatosan az 50-es határszint alatt jár.

A ház kiemelte azt is, hogy a brit gyáripar aktivitási mutatója 31 hónapja nem volt olyan alacsony, mint a múlt hónapban.

A cég hangsúlyozza emellett, hogy a tavalyi utolsó feldolgozóipari aktivitási index - a koronavírus-járvány elhatalmasodásának idején mért mélységi rekordokat nem számítva - a legalacsonyabb értékek között van a 2009-es globális pénzügyi válság óta, és a brit gyáripar kibocsátási értékének mostani visszaesési üteme is a leggyorsabbak közé tartozik az elmúlt 14 évben.

A felmérésből kitűnik, hogy a brit feldolgozóipari termékek külföldi kereslete is csökken, és a vállalatok az okok között említették az általánosságban gyenge gazdasági kondíciók között a brit EU-tagság megszűnéséből (Brexit) eredő problémákat, köztük a szállítási késedelmeket és a magasabb költségeket.

A felmérésbe bevont brit cégek arról számoltak be, hogy a Brexithez kötődő tényezők miatt egyes európai uniós kereskedelmi partnerek inkább máshol szerzik be az eddig Nagy-Britanniából importált termékeket. Londoni makrogazdasági elemzők egybehangzó várakozásai szerint a brit gazdaság egészére is immár recesszióban van.

A brit statisztikai hivatal (ONS) felülvizsgált végleges adatai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a tavalyi harmadik negyedévben reálértéken számolva 0,3 százalékkal visszaesett a második negyedévvel összevetve. Ez ráadásul lefelé korrigált adat: az első becslésben 0,2 százalékos harmadik negyedévi GDP-csökkenés szerepelt.

A Bank of England legújabb előrejelzése szerint a brit hazai össztermék a negyedik negyedévben 0,1 százalékkal csökkent. Az általánosan elfogadott technikai meghatározás alapján egy adott gazdaság akkor kerül recesszióba, ha a GDP-érték két egymást követő negyedévben visszaesik, vagyis ha a brit jegybank előrejelzése helytálló, a brit gazdaság recessziója már elkezdődött.

A Bank of England legutóbbi negyedéves pénzügypolitikai jelentésében közölte, hogy várakozása szerint Nagy-Britannia a következő két évet is recesszióban tölti:

a jegybank prognózisa szerint 2023 egészében a brit gazdaság teljesítménye 1,5 százalékkal, 2024-ben 1 százalékkal csökken. Ez lenne a leghosszabb recesszió azóta, hogy a brit gazdaság teljesítményének mérése a jelenlegivel összehasonlítható módszertannal elkezdődött az 1920-as években.

