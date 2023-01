Hatalmas bajban van Magyarország: ez már az ár-bér spirál és az életszínvonal visszaesésének időszaka

Októberben tovább nőtt az átlagkereset Magyarországon, azonban még ez sem volt elég ahhoz, hogy a vágtató inflációt kompenzálja. Az elmúlt hónapokban egyre világosabbá vált, hogy az ország belépett az ár-bér siprál és az extrém infláció időszakéba, a friss adatok pedig arról árulkodnak, hogy a helyzet egyre súlyosabbá válik.

Októberben már 18,4%-kal nőtt az átlagkereset Magyarországon az előző év azonos időszakához képest a KSH adatai szerint, ami jelentős ugrásnak számít a nyáron jellemző 15% körüli szintekhez képest. A megelőző hónapokban folyamatosan gyorsult a béremelkedési ütem, így a bruttó átlagkereset 510 ezer forintra, a nettó pedig 340 ezerre emelkedett.

A tavalyi év vége felé tehát a munkáltatóknak egyre többször kellett kompenzációt, béremelést adniuk a munkavállalók számára, újabb költségoldali sokkot okozva a cég számára, amely természetesen újabb áremelkedési körhöz vezet. Az ár-bér spirál kialakulását jelzi, hogy a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 486 400 forinton alakulhatott, ami 18,5%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Vagyis a cégek nemcsak egyszeri juttatásokat adtak, hanem az alapbéreket is emelték. Az alábbi ábrán látható, hogy a vállalatok a továbbra is feszes munkaerőpiaci körülmények közepette (munkaerőhiány) miként alkalmazkodtak ahhoz, hogy a dolgozók megélhetési költsége folyamatosan nőttek; a fluktuáció növekedésének elkerülése érdekében a bérekhez nyúltak.

Az elmúlt hónapokban már a költségvetési szektorban is 20% közelében volt a bérdinamika. A KSH közlése szerint "az átlagkereset növekedéséhez főként a 2022-ben végrehajtott minimálbér- és garantáltbérminimum- emelés, valamint a már előre ütemezett és a pótlólagos béremelések járultak hozzá". Vagyis valójában a minimálbér és a bérminimum tavalyi, választások előtti 20%-os emelése lobbantotta be az ár-bér spirált, amit az év közben tapasztalt inflációs sokk fűtött tovább.

Miután az infláció is egyre magasabbra emelkedik, így a bérek vásárlóereje már második hónapja csökken. Tavaly októberben már 21% felett volt az infláció, ezért a keresetek vásárlóereje több mint 2%-kal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest.

A reálbérek az elmúlt hónapok csökkenésével már a 2020-as szintre estek vissza.

Miután a pénzromlás a tavalyi év végén 25% körül alakulhatott, így a reálbérek csökkenése folytatódhatott. Az infláció az idei év elején is hasonlóan magas lehet, ami miatt a munkavállalók szeretnének magas béremelést kiharcolni. Ilyen jelentős mértékű infláció közepette a vállalatok és a háztartások nem tudnak tervezni, az inflációs várakozások extrém magas szinten vannak, az ár-bér spirál pedig tovább hajtja felfelé a béreket. A vállalatok pedig igyekeznek tovább emelni a kereseteket, hiszen a gazdasági lassulás a munkanélküliség nagyon enyhe emelkedése ellenére a munkaerőpiac továbbra is feszes.

Az idei évben a munkavállalók döntő többségének várhatóan csökkenni fog a reálbére, miután a pénzromlás üteme 2023-ban még a tavalyit is meg fogja haladni, egyes előrejelzése szerint elérheti a 18-20%-ot. A minimálbér vásárlóereje így 2-3%-kal, míg a bérminimumé akár 3-5%-kal is csökkenhet, miután előbbi 16, utóbbi 14%-kal emelkedett. A nemzetgazdasági átlagbér a legtöbb közgazdász szerint nem emelkedik majd gyorsabban, mint a minimálbér vagy a bérminimum, így a bérek vásárlóerejének visszaesése 2-6% között alakulhat. Miután a bérek és az árak növekedése egymást erősítő folyamattá vált, így könnyen lehet, hogy az ár-bér spirál miatt idén is többször kell emelniük a vállaltoknak a kereseteket, ami magasabb bérdinamikához vezet, ez azonban az inflációt is tovább fűtheti majd.

