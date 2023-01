Szintet lépett a csődhullám: már nem csak kisboltok zárnak be

A tavalyi év első felében több mint 2000 kiskereskedelmi egység zárt be a hivatalos adatok alapján, az év második felében minden bizonnyal legalább ugyanennyi bolt húzta le a rolót. A problémák ma már akkorák, hogy már nemcsak kisboltok vannak bajban, hanem már Príma üzlet is zárt be.

December 30-án bezárt a Remiz Üzletházban működő Príma – mondta a Világgazdaság érdeklődésére a CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila. A bolt felszámolásáról az egységet üzemeltető franchise partner döntött, akinek egyébként két másik, a CBA-hálózatához tartozó üzlete is van, amelyeket a továbbiakban is működtet. Arra a kérdésre, hogy vajon az élelmiszerárstop vezetett-e a döntéshez, Fodor Attila úgy reagált:

Nem lehet kijelenteni, hogy az csak és kizárólag emiatt következett be.

„Jelen pillanatban több körülmény is sújtja a kereskedőket. Az egyik az árstop, a másik az energiaárak drasztikus emelkedése, a harmadik pedig a munkaerőköltségek drágulása. Arról nem is beszélve, hogy a piacon mindenütt tapasztalható áremelkedés miatt az értékesített árumennyiség folyamatosan csökken. Tehát semmi esetre se merném azt állítani, hogy a Príma a Remizben az árstop áldozata, sokkal inkább ezeknek a körülményeknek az együttes hatásáé” – mondta Fodor Attila. Hozzátette: a partnereik is küzdenek, és tavaly is jó pár új üzletet nyitottak.

Az élelmiszer-kiskereskedelem hónapok óta folyamatosan csökken. A Portfolio-nak korábban nyilatkozó források elmondták, hogy a vásárlók az olcsóbb üzletláncokat keresik, vagyis a diszkontokat részesítik előnyben. Ennek hatására egyes boltok forgalma drasztikusan csökken, a helyzet pedig olyan nehézzé vált, hogy egyre kevesebben tudják fenntartani a rentábilis működést. A tavalyi év első felében több mint 2000 kiskereskedelmi egység zárt be, az év második fele pedig minden bizonnyal legalább ennyi csődöt hozott. A mostani Príma-bezárás nem meglepő.

Van olyan nagyobb, magyarországi szereplő, aki azon gondolkodik, hogy januárban már nem nyitja ki egyes boltjait. Egyszerűen nem éri meg

- mondta a Portfolio-nak egy piaci elemző tavaly novemberben, azt követően, hogy a kormány bejelentette az árstop kiterjesztését. „Két választásuk van a kiskereskedőknek. Vagy tovább emelik a nem árstopos termékek árát az újabb teher miatt, vagy bezárnak” – tette hozzá. Azt ugyanis semmi sem tiltja, hogy azoknak a termékeknek az árát emeljék, amelyek nem árstoposak. Az utóbbiakon elszenvedett veszteséget pedig beépítik ezeknek a termékeknek az árába azok, akik tudják, ahogy azt már eddig is láthattuk. Azonban minél kisebb egy bolt, illetve minél kevesebb terméket árul, annál nehezebb feladat előtt áll.

„A piaci ár lenne a legjobb megoldás, minden átmenet nélkül, akár már holnaptól az ársapkás termékekre” – mondta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Neubauer Katalin a napokban a Blikknek. Április 30-ig biztosan nem tartható a mostani helyzet, tette hozzá. Ha tovább marad a mesterségesen fenntartott hatósági ár, azt komoly veszteségek nélkül nem ússzuk meg. Tavaly legalább 4000 kisbolt húzhatta le a rolót, idén még több lehet - mondta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Összességében a kisebb boltok egyébként is drágábbak, mint a nagyok, az árstopos veszteség így jobban is fáj nekik; ráadásul az árakat sem tudják érdemben tovább növelni egy olyan inflációs környezetben, mint amiben most vagyunk. Így a következő időszakban könnyen megszaporodhat a boltcsődök száma, és nemcsak a sarki ABC-k, hanem ezeknél nagyobb olyan üzletek is lehúzhatják a rolót, amelyek tartósan veszteségessé válnak.

Címlapkép: Getty Images