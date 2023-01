Elkezdték letekerni az oroszok az ukrán gáztranzit csapját is?

Az elmúlt hónapokban folyamatosan napi 42,5 millió köbméter körüli gázt küldött az orosz Gazprom az ukrajnai tranzit vezetéken át Európa felé, de szerdán ez a mennyiség hirtelen 37,8 millió köbméterre esett, tegnap 37,6 millió köbméterre, ma pedig 35,5 millióra.

Utoljára július 11-én történt olyan a Reuters tudósítása szerint, hogy napi 40 millió köbméternél kevesebb volt az orosz tranzitgáz küldés Ukrajnán át az EU felé, így tehát lényeges fejleményről van szó, igaz egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi áll a háttérben.

Nem biztos, hogy az oroszok tudatos lépése áll a háttérben, hiszen Európában szokatlanul enyhe volt az év vége/újév eleje és így az is lehet, hogy a föld alatti tárolókból felhozott gáz mellett a visszafogottabb orosz vezetékes gázimport a magyarázat friss adatok mögött. Ráadásul karácsonyi interjújában az orosz energiaügyi miniszter megpendítette azt is, hogy akár hajlandók lennének fokozni is a gázküldést Európa felé, mert fokozott keresletet érzékelnek az európai vevők felől.

Az Északi Áramlat-1 vezetékeken már nyár végére teljesen leállt a gázküldés, az elkészült Északi Áramlat-2 vezetékpár pedig nem is kapott engedélyt, aztán az őszi robbanásokban a négyből 3 vezeték megsérült, így az oroszok európai gázküldése ezen az ukrajnai tranzitvezetéken maradt meg (igaz a vezeték kapacitásának kevesebb mint felét használták ki az oroszok), illetve felértékelődött a déli gázfolyosón a Török Áramlaton keresztüli gázszállítás is, amely Bulgárián és Szerbián át Magyarországra is szállítja a gázt a hosszú távú orosz szerződésből eredően.

