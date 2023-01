Egyhetes sztrájkra készülnek a tanárok

A bejelentést azután tették meg, hogy a Tudásmenet felért Budapestre, és a Kölcsey Gimnázium előtt felállított színpadnál nagy tömeg üdvözölte. A felhívás értelmében a PDSZ továbbra is folytatja a munkabeszüntetéseket és a továbbra is érvényben van a gördülő sztrájk meghirdetése. A sztrájkot a január 21-i központi középiskolai felvételi utáni hétfőtől tartják hét napig, hogy gyerekek addig se szenvedjenek hiányt a felkészülésben. A sztrájkhoz minden intézmény és közösség saját megoldásokkal tud csatlakozni. A január 23-i sztrájkot legkésőbb január 16-án 16 óráig be kell jelenteni.

A PDSZ csatlakozásra hívja a szakszervezeteket, civil szervezeteket és az állampolgárokat. A tárgyalások folyamatban vannak.