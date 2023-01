2022 a második legmelegebb év volt Európában

Globálisan az ötödik legmelegebb év volt 2022, Európában pedig a második legmelegebb - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán szerdán.

Azt írták, a legfrissebb reanalízisek alapján globálisan az ötödik legmelegebb év volt a tavalyi, 2016, 2020, 2019 és 2017 után.

Európában pedig a második legmelegebb év volt 2022, csupán 0,3 Celsius-fokkal elmaradva a csúcstartó 2020-tól, ugyanakkor a 2022-es nyár átvette a vezetést 2021-től.



A meteorológiai szolgálat arról is írt, az adatok alapján a hőmérséklet Európa nagy részén az 1991-2020-as átlagnál magasabban alakult, és Nyugat-Európában figyelhető meg a legnagyobb eltérés.

A tavaszi és nyári időszakban a szokatlan meleghez, forrósághoz - főként a kontinens középső és déli részein - csapadékhiány is párosult, amely sokfelé aszályhoz, a tűzesetek számának növekedéséhez vezetett - jegyezték meg. Jelezték azt is, hogy az előzetes adatok alapján Magyarországon is bekerül az öt legmelegebb év közé a tavalyi.

Címlapkép: Shutterstock