Baljós előrejelzés érkezett: recesszióba zuhan Magyarország, idén nem jönnek EU-s források

A magyar gazdaság 2023 átlagában visszaesést mutat majd, még akkor is, ha a második félévben beindul a növekedés - írja elemzésében az UniCredit Bank londoni központja. A banknál arra számítanak, hogy idén nem fog érkezni EU-s forrás Magyarországra, a helyreállítási forrásainkat akár teljesen elveszíthetjük. Az infláció idén tetőzik, de még 2025-ben is a jegybanki cél felett lehet. A forint tartósan 400 fölött lehet az euróval szemben, sőt, az elemzők szerint további gyengülés várható.

Mik a fő számok?

Az UniCredit Bank arra számít, hogy a magyar GDP 1%-kal csökken 2023 során a gyenge belső kereslet, fiskális és monetáris szigorítás, a privát és az állami beruházások visszaesése, valamint az eurózóna gazdasági gyengélkedése miatt. Az idei visszaesést a bank szerint 2024-ben 3,5%-os növekedés követi, ahogy a pénzügyi feltételek lazulnak, valamint az export és a beruházások is helyreállnak.

Az UniCredit Research növekedési előrejelzése Magyarországra.

Az infláció 2023 első negyedévében 26%-on tetőzhet, 2023-ban két számjegyű marad, és még 2024 folyamán is bőven a jegybanki cél (3%) felett alakul. Ennek következményeként a kamatcsökkentések is erősen korlátozottak lesznek: a bank várakozása szerint az irányadó kamat idén 12%. jövőre 7% lehet. A magas energiaszámla miatt az alapmérleg negatív lesz 2023 és 2024 folyamán.

Az UniCredit Research növekedési előrejelzése Magyarországra.

A működőtőke-beáramlás (FDI) viszont helyreállhat, amint véget ért a recesszió Európában, és a felfüggesztett 6,3 milliárd eurónyi felzárkóztatási EU forrás feloldását idén el tudja érni a kormány, de tényleges folyósítás ebből várhatóan csak jövőre lesz. Az EU-s helyreállítási alapból (RRF) viszont az UniCredit nem számít kifizetésekre 2023-ban (és a 2024-es kifizetést is bizonytalannak látják), mivel a szükséges intézkedések komoly feladatnak tűnnek (lásd alább). A forint árfolyama 420 felett alakulhat idén és jövőre is a bank szerint, a dezinflációs környezetben a kötvényárfolyamok jelentősen emelkedhetnek.

Nézzük a részleteket

A bank elemzésében emlékeztet, hogy a magyar gazdaságpolitika a koronavírus-válság előtt magas nyomású gazdaságot idéztek elő az alacsony finanszírozási költségekkel és adócsökkentésekkel, abban reménykedve, hogy a kínálat drasztikus emelkedésével az inflációt kordában lehet tartani. Szerintük a kelet-közép-európai régióban a legnagyobb FDI-beáramlás támogatta ezt a stratégiát. A járvány idején viszont az ellátási láncok problémája és a magasabb költségek befolyásolták a kibocsátást és az exportot 2020 óta. Az alacsonyabb export és a magas energiaszámla kombinációja 5% környékére növelte a kereskedelmi mérleg hiányát, ami a pénzügyi válság óta a legmagasabb hiány. Az EU-s források és az FDI-beáramlás visszaesése miatt az alapmérleg negatív, a kieső forrásokat portfólió-befektetésekkel kell helyettesíteni. Az UniCredit emlékeztet, hogy Matolcsy György jegybankelnök szerint Magyarország a világ öt legsérülékenyebb gazdaságának egyike.

Az alapmérleg hiánya 2023-ban a GDP 5,4%-át teheti ki, 2024-ben pedig eltűnhet. A külkereskedelmi mérleghiány idén a GDP 5,6%-ára rúghat, 2024-ben pedig 2%-ra szűkülhet. Az UniCredit szerint az időbeli tervezés csökkentheti az energiaszámlát 2023 és 2024 fordulóján, télen – emlékeztetnek, hogy a magyar kormány az európai kormányoknál később, csak idén ősszel kezdett nyugati forrásokból gázt vásárolni, magas áron.

Külkereskedelmi mérleg és alapmérleg, Magyarország. (Forrás: UniCredit Research).

Amennyiben az európai gazdaság csak enyhe és rövid recesszióba süllyed (ez tekinthető az UniCredit alapforgatókönyvének), akkor a magyar export ismét megugorhat 2023 második felében, valamint 2024-ben, az FDI-beáramlások ismét nőhetnek. A bank anyaga megemlíti a magyar beruházási terveket, a kínai CATL-től (amely a 2022-es becsült GDP 4,3%-át teszi ki) a BMW-ig, amelyek Debrecent a kelet-közép-európai elektromobilitás fővárosává tehetik. Ezek a projektek csökkenthetik az észak-kelet-magyarországi munkanélküliséget, és Magyarország 2031-re Európa második legnagyobb szereplője lesz az elektromos autógyártásban Németország után a Financial Times szerint.

Míg a működőtőke-beáramlások jelentősen felpattanhatnak, addig az uniós pénzáramlások kilátásai kevésbé rózsásak a bank szerint.

Arra számítanak, hogy az EU 6,3 milliárd eurónyi strukturális forrást szabadít fel idén, a tényleges beáramlás azonban a pályázatok és a kifizetés közötti hosszú folyamat miatt 2024-ig elhúzódhat. Emellett úgy gondolják, hogy Magyarország a decemberben jóváhagyás ellenére alig vagy egyáltalán nem kap pénzt az RRF-ből 2023-ban, és talán még 2024-ben sem. Orbán Viktor miniszterelnök kifejezetten ellenzi az EU által a magyarországi jogállamiság megerősítésére kért 27 mérföldkő közül néhányat, és az UniCredit szerint ebben nem várható fordulat.

Infláció és beruházások, Magyarország. Forrás: UniCredit Research.

Ami az inflációt illeti, az ellátási problémák és a jelentős kereslet nagyobb nyomást helyeztek a lakossági árakra, mint az EU-ban bárhol máshol. A magyar kormány árstopokat rendelt el, amelyek az UniCredit szerint 2023-ban megszűnhetnek, ahogy az üzemanyagár-stop decemberben már meg is szűnt. Az UniCredit elemzőinek értékelése szerint az MNB szakembereinek igaza van abban, hogy az árstopok felfelé hajtják az inflációt. Azt is írják, hogy a lakossági gáz- és áramáraknak tovább kell nőnie, ha a kormány csökkenteni akarja a támogatásra fizetett összeget és a költségvetési hiányt. A lakossági energiaárak kis emelkedésével számolva arra számítanak, hogy az infláció 2023 első negyedévében 26%-on tetőzik, és a második félévben a gyengülő kereslet valamint a bázishatás miatt dezinflációs folyamat kezdődik. Csakhogy az energia- és élelmiszerár-nyomás az év egészében is 10% feletti inflációt eredményez, és még 2024-ben sem teljesül az inflációs cél, ha az árstopok miatt veszteséget elszenvedő vállalatok áremeléssel kompenzálják a kieső bevételt.

Amennyiben az UniCredit által vázolt inflációs pálya helyesnek bizonyul, akkor a kamatok magasabbak maradnak, mint a többi uniós kelet-közép-európai országban. Az egynapos betéti eszköz kamata 12% lehet idén év végén, jövő év végén pedig 7%-ra mérséklődhet. Az elemzők emlékeztetnek, hogy a kamatemelkedés nem fogja érinteni a kihelyezett jelzáloghiteleket és a kisvállalati hiteleket, de az új hitelezést visszavetheti 2023-ban és 2024 első felében.

A költségvetési politika az UniCredit várakozása szerint prociklikus marad. A költségvetési szigorítás 2022 szeptemberében kezdődött, és a tavalyi költségvetési hiányt a GDP 6%-a körüli értékre korlátozta. A bank szerint viszont a szigorítás sebessége arra utal, hogy a kormány hátralékot halmozhatott fel. Amennyiben ez így van, akkor az UniCredit szerint a költségvetési hiány 2023-ban a GDP 4%-a körül lesz, ha az energiatámogatások továbbra is jelentősek maradnak. 2024-ben a GDP 3%-a körüli szintre történő kiigazítása pedig azt jelentené, hogy az évtized közepére az államadósság a GDP 70%-a fölött maradna.

A technikai recesszió és a prociklikus monetáris és fiskális politikai miatt az UniCredit Bank elemzői arra számítanak, hogy a magyar GDP idén 1%-kal csökken, még akkor is, ha a második félévben beindul a növekedés. A visszaesést a bank szerint az alábbi tényezők okozzák majd:

a magas infláció miatt a lakosság még óvatosabbá válik,

kevesebb állami beruházás a költségvetési célok és az EU-s források kiesése miatt,

gyenge magánberuházások és export 2023 első felében,

az ellátási láncok tisztulása miatt a vállalatok csökkentik készleteiket,

visszaesik a hitelezés.

A bank elemzői 2024-ben 3,5%-os növekedésre számítanak a javuló magánberuházások és az export növekedése, a hitelezés felpattanása és a reálbérek növekedése miatt.

2023 Magyarország számára a nehéz döntések éve lehet.

Orbán Viktornak, aki országát a Keletet és Nyugatot összekötő platformnak tekintette, bizonyítania kell az európai intézményekhez és prioritásokhoz való hűségét, ha az EU továbbra is támogatja Ukrajnát az orosz-ukrán konfliktusban – írja a bank. Az elemzők úgy gondolják, hogy egy különutas álláspont tovább növelheti Magyarország elszigeteltségét az EU-ban, ami végső soron az ország politikai és gazdasági érdekei ellen hatna.

A forint kiszolgáltatott marad a kockázati étvágynak, miközben az alapmérleg negatív. Az UniCredit arra számít, hogy a forint 420 fölé gyengül az euróval szemben idén, és a csekély nemzetközi tartalékok miatt az MNB-nek magasan kell tartania a kamatokat és sterilizálnia kell a likviditást. Eközben azonban a kormányzati kamatplafonok csökkentik a monetáris politika hatékonyságát.

Azonban még EU-s források nélkül is nagyon alacsony egy árfolyamválság valószínűsége a bank elemzői szerint.

A dezinfláció segítheti a magyar kötvényárfolyamok emelkedését 2023 tavaszán, de az UniCredit továbbra is óvatos az államadósság 2024-es és az azt követő lejárati profilját illetően. A lakossági kötvények 2024-25-ben történő nagymértékű visszaváltása és a 2022-23-as korlátozott visszavásárlások arra kényszeríthetik az ÁKK-t, hogy 2023-25-ben magasabb hozamokat fizessen, mint Közép-Európa többi országa. Az UniCredit idén 3 milliárd eurónyi kötvénykibocsátásra számít.

Címlapkép: Getty Images