Civil Fórum: a debreceniek nem akarják az akkumulátorgyárat

A debreceni déli ipari övezetben felépíteni tervezett kínai akkumulátorgyár beruházásának felfüggesztését javasolja a városvezetésnek a Civil Fórum Debrecen Egyesület - jelentette be a szervezet elnöke, önkormányzati képviselője szerdán sajtótájékoztatón a cívisvárosban.

Gondola Zsolt Zoárd azt mondta, az eddigi felmérések, és a városban uralkodó közhangulat arra utalnak, hogy

a lakosság többsége ellenzi a veszélyesnek ítélt üzem megvalósítását.

Szervezetük eddig 4600 embert kérdezett meg, 72 százalékuk nem akarja az akkumulátorgyárat, egy helyi internetes szavazáson a megnyilvánulók háromnegyede utasította el az építkezést, az önkormányzat által rendezett hétfői lakossági fórumon pedig több mint nyolcszáz ember hangos véleménynyilvánítással utasította el a beruházást.Ezek alapján azt javasolják a városvezetésnek: függesszék fel a beruházás előkészítését mindaddig, amíg további lakossági fórumokkal, társadalmi konzultációkkal, vagy helyi népszavazással tájékozódnak a debreceniek álláspontjáról, és annak ismeretében döntenek a beruházás folytatásáról, vagy teljes leállításáról - mondta Gondola Zsolt Zoárd. Megjegyezte: a Civil Fórum Debrecen Egyesület úgy ítéli meg,

ha tovább folytatódik a beruházás, úgy egy lokális politikai krízis felé sodródunk, hiszen nem kell ahhoz jövőbelátónak lenni, hogy érzékeljük, ebből még baj lesz a helyi közösségek szintjén is.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere és a hétfő esti fórumon jelenlevő katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, vízügyi és biztonsági szakértők egyértelművé tették: a tervezett beruházás minden tekintetben megfelel a legszigorúbb hatósági előírásoknak, "a CATL debreceni beruházása nem jelent sem egyéni, sem társadalmi kockázatot".

Az ügyben a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal is tart majd közmeghallgatást január 20-án a leendő gyár környezethasználati engedélyezési eljárása keretében. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára tavaly augusztus 12-én jelentette be, hogy Magyarország történetének eddigi legnagyobb beruházása valósul meg Debrecenben, ahol a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), a világ legnagyobb akkumulátorgyártója hozza létre második európai üzemét mintegy 3 ezer milliárd forint értékben.

