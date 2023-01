Sinkó Ottó: Remélem, hogy Magyarország ...

A világ felfordult körülöttünk. Ami eddig a józan észnek ellentmondó lehetőségnek tűnt, az ma lépten-nyomon szembejön velünk. Vagy lehetséges alternatívaként (mint a számomra egyre valószínűbb számottevő globális recesszió), vagy megvalósulva (mint az orosz agresszió nyomán kibontakozó háború).

A több mint fél évszázadig békében élő Európában tehát már ma is háború van. Eközben a világ 4-5 másik pontján, Tajvanon, Koreában, Dél-Kínai tengeren, Közel-Keleten hasonló vagy ennél is nagyobb feszültség bontakozik éppen ki. A római pápa a már szemünk előtt zajló harmadik világháborúról beszél, ahol mindenki vesztes lesz, a gyáva közöny helyett a békéért való munkálkodást kérve mindenkitől.

Az energiahordozók, a villany és gáz ára a sokszorosára nőtt, tovább gerjesztve az árakat, és hatásában megkérdőjelezve, de legalábbis felfüggesztve a klímaváltozás elleni eddigi küzdelmet. Az infláció mindenhol elszabadult, hol kisebb, hol nagyobb mértékben, mint például minálunk. A fejlett demokráciájú, nagy tapasztalattal bíró jegybankok egyre növekvő kamatemelésekkel igyekeznek ezt megfékezni. A Fed már ért el némi eredményt, az EKB is megkezdte az emeléseket, továbbiakat helyezve kilátásba. A másik véglet Törökország, ahol az öntörvényű vezető képtelen elfogadni a gazdasági realitásokat, illetve a jegybanki függetlenség elvét. Törökország mérete, geopolitikai helyzete miatt a piacok (még?) türelmesek, 10 éves állampapírjuk kamata 60% feletti infláció mellett „csak” 9%. A mi 10 éves állampapír hozamunk most 8% körüli, 20-25% infláció mellett.

A globális infláció alapvető oka – a világgazdaság leromlott globális hatékonysága mellett – a munkaerőhiány. A leromlott hatékonyság okai részben esetiek, részben strukturálisak. Akárhogy is, a javak és szolgáltatások mennyisége, kínálata lecsökkent, miközben a nagy jegybankok a mérlegfőösszegük radiális növelésével végeredményben keresletet gerjesztettek, a munkaerőhiány pedig rákényszerítette a cégeket a bérek növelésére. Ezért úgy gondolom, amíg/ahol a munkaerőhiány fennáll, addig/ott maradni fog az infláció is.

Szóval ezzel nyitotta a világ a 2023-as évet, amely sokak szerint (én is közéjük tartozom) még több megpróbáltatást ígér, mint amit 2022 ránk mért. Ennél is ellentmondásosabb a mi kis hazánk helyzete. Míg biztonságunkat 1997 óta a NATO, gazdasági-politikai fejlődésünket 2004 óta az EU tagságunk garantálja. Elvileg. Ha az elmúlt 10-15 év tendenciáit követnénk a továbbiakban is, akár meg is nyugodhatnánk. A közelmúlt fejleményei viszont számomra sokkal inkább aggodalomra intenek, különösen ha az utóbbi 2 év tendenciáját kivetítem néhány évre előre, mondjuk a következő (2026-os) választásig.

Vezetőink, akik rendszerváltáskor a Ruszkik, haza!-t skandálták, azok ma – számomra is érthetetlen lépéseik miatt, nem alaptalanul – Oroszország legnagyobb EU-béli barátaiként vannak elkönyvelve.

Ezzel, és egyéb gazdasági és politikai lépésekkel is összefüggésben a következő évekre megszűnhet a hazai GDP évi 3-5%-át kitevő EU-s forrásokhoz való hozzáférésünk. Ennek a következő évekre a GDP-t csökkentő hatása kettős. Egyrészt rontja az egyensúlyt, növeli a hiányt, növeli az államadósságot, elmaradhatnak kormányzati (és versenyszféra) beruházások, romlik a versenyképességünk. Másrészt megnő az ország finanszírozási költsége, néhány év alatt lejárnak/átárazódnak a régi állampapírok, és az újak megnövekedett kamata miatt ugyancsak csökken a GDP. És akkor még nem említettem a bizonytalanság forintárfolyamot gyengítő hatását. Most csodával határosan erősödik a forint, de tartok tőle, hogy ha a 25-30 konkrét EU-feltétel teljesítése feketén-fehéren napirendre kerül, és konkrét lépések helyett különféle vétók lobogtatásával próbáljuk majd az EU-s feltételek teljesítését kibekkelni, a piacok gondolnak egyet, és irányt váltanak: újra jelentős gyengülés jön.

Nehéz eligazodni ezekben a kérdésekben. Kicsit irigylem azokat, akik megelégszenek konzerv véleménnyel, és képesek fenntartások nélkül elfogadni másokét. Nekik nem kell a híreket, eseményeket követni, elegendő a néhány előregyártott közül választani, máris adott a menü. Sokan közülük, lévén vidékiek, nem is igen találkoznak mással. Nagy a felelőssége azoknak, akik éppenséggel konzervet gyártanak. Vajon képesek-e arra, hogy biztosítsák annak kiegyensúlyozott tartalmát vagy saját érdekből olyat csinálnak, ami hosszú távon az összetételét egyoldalúan eltéríti az egészségestől?

Aki a mai magyar valóságban pártatlan véleményt akar megismerni, nincs könnyű helyzetben. A vidéken élő, digitális tartalmat kerülő idősebbeké pedig egyenesen kilátástalan, ők szinte kizárólag csak a kincstári menüt (M1, Kossuth rádió, megyei lapok) ismerik. Nos, ez az egyoldalú táplálkozás, a konzerv problémája.

A korábbi pártatlan közvéleménykutatások azt mutatták, hogy az EU-tagság támogatottsága nálunk az egyik legmagasabb. Az utóbbi időben mintha változott volna ez a kép, mintha ez az EU-tagság iránti elkötelezettség csökkenne minálunk. No nem a fiatalok körében, ők javarészt maradni fognak az EU-ban. Akkor is, ha Magyarország egyszer, ne adj Isten, kikerülne belőle: összepakolnak és továbbállnak. Az EU körülvesz bennünket. Szerbia kivételével, de már ők is inkább befelé igyekeznek, ha szótagolva is, és hagyományos orosz kötődésük dacára.

Szomszédunk, de persze nem EU-tag Ukrajna sem. Náluk világosabban nehéz volna kifejezni az Európához tartozás szándékát: történetesen éppen fegyverrel harcolnak érte.

Valamennyi szomszédos EU-ország vagy már megtette, vagy célul tűzte ki az eurózónába való belépést, a horvátok épp a napokban léptek be. A bolgárok nem szomszédok, de teljesítettek gyakorlatilag minden feltételt, bár a korrupció csökkentésén még nekik is dolgozniuk kell. Szóval szerintem rövidesen ők is csatlakoznak. Ezzel szemben mi nem, és nem is akarunk belépni. Elfogadom, hogy jelenleg nem vagyunk az eurózóna csatlakozásra érettek, most korai volna. De ilyen megközelítéssel nem közeledni, hanem távolodni fogunk tőle! És ezt én több, mint hibának tartom.

A rendszerváltás egyik kiváltó okának tartom, hogy a tömegek végre eljutottak külföldre, és látták, hogy ott jobban élnek az emberek. Ezért nem lehetett őket tovább etetni azzal, hogy minálunk jobb. Pedig akkor a magyar életszínvonal a „béketáboron” belül - a cseheké mellett - a csúcson volt.

Mostanra a béketábor elrobogott mellettünk, etekintetben Romániával „versenyzünk”, és éppen vesztésre állunk.

Valahányszor azzal vádolják a kormányt, hogy ki akar lépni az EU-ból, vagy éppen a NATO-ból, mindig határozott tiltakozás a válasz. Ennek örülök. Sajnos azonban állítólag történt olyan kijelentést is, miszerint „Ne figyeljetek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljetek, amit csinálok.” Ezért engem a valós lépések, események bizony aggasztanak.

Remélem, hogy az eurózóna-csatlakozásunk előkészítése mielőbb napirendre kerül.

Remélem, hogy kormányzati szinten sosem vetődik fel az EU (vagy NATO) tagságunk megszüntetése, és a magyar választók soha nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy az EU-ban (NATO-ban) maradás vagy valami más között kelljen választaniuk.

Remélem, hogy a háború soha nem jut át a határainkon, amit a NATO-tagságunk jelenleg garantál.

Végül remélem, hogy ha vége lesz ennek a háborúnak, nem kerülünk az oroszokat támogató, megbélyegzett páriaként a fejlett világ partvonalára.

Címlapkép: Stiller Ákos