Rendeletet módosított a Belügyminisztérium a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusok miatt

A köznevelésben a gyermekek, tanulók tanuláshoz való joga az első. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a köznevelési intézményben megkapja a törvények által előírt oktatást, nevelést - közölte a Belügyminisztérium csütörtökön.

A közleményben úgy fogalmaztak: az állam feladata, hogy a gyermekek tanuláshoz való jogát érvényesítse és biztosítsa az oktatás-nevelés zavartalanságát.

Magyarországon a jogszerűen tervezett és végrehajtott - előre bejelentett, elégséges szolgáltatást biztosító - sztrájk és a munkaidőn kívül szervezett demonstráció a véleménynyilvánítás elfogadott, következmények nélküli formái - hangsúlyozták.

Hozzátették, egyes köznevelési intézményekben azonban jelenséggé vált a politikai célú és nem törvényesen szervezett munkabeszüntetés, amely a gyermekek tanuláshoz való jogát sérti.

Az a közalkalmazott (pedagógus), aki a véleménynyilvánítás törvénytelen formáját választja, a rendkívüli felmentésének alapját teremti meg - hívták fel a figyelmet a közleményben.

A munkáltató a jelenleg hatályos jogszabály alapján is rendkívüli felmondásra jogosult abban az esetben, ha a pedagógus kötelezettségét szándékosan vagy jelentős mértékben megszegi.

A rendelet, amely a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben található, kimondja, a munkáltató a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a rendkívüli felmentés jogát az adott tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatja. Abban az estben pedig, ha a törvényszegésről a zárónap és a tanév befejezése között szerez tudomást, a következő tanév augusztus 1. napjáig élhet azzal. A most megjelent módosítás szerint a munkáltató a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás jogát legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolhatja.

A Belügyminisztérium közleményében kiemelte: a rendeletmódosítás nagyobb mozgásteret teremt a munkáltató számára a köznevelési intézmények zavartalan működése, a gyermekek oktatásának biztosítása érdekében.

A módosítás az eddiginél több időt és mérlegelési lehetőséget ad a munkáltató számára a rendkívüli felmondásra, illetve arra, hogy annak gyakorlásától eltekintsen - emelték ki.

Ez azt jelenti, hogy a munkáltató dönthet úgy is, hogy az oktatás zavartalansága érdekében nem azonnal él a rendkívüli felmondással, vagy akár nem is él vele. A módosítás egyben a munkavállalónak is lehetőséget ad arra, hogy a tanév végéig tanítsa a rá bízott gyerekeket.

A fentiekkel kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni, nem egyértelmű, hogy a mostani rendeletmódosítással végső soron a pedagógusok kirúgását könnyíti meg a kormány, vagy éppen ellenkezőleg, haladékot ad a tüntetéseken részt vevők kirúgására, illetve megteremti annak lehetőségét, hogy adott esetekben eltekintsenek attól.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán