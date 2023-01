Veszélyben 724 milliárd euró, a magyar kormány újra megzsarolhatja Brüsszelt

A 2020-ban, a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítésére létrehozott helyreállítási és ellenállósági eszköz (RRF) forrásait a legtöbb tagállam nem tudja időben felhasználni. Magyarország egyelőre hozzá sem fér az uniós támogatásokhoz, viszont a határidők újratárgyalásánál így is vétozhat, hogy nyomást helyezzen Brüsszelre. Az Európai Bizottság egyelőre nem nyúlna a határidőkhöz, de egyre több tagállam várná ezt el.

Négy ország tisztviselői a Reutersnek elmondták, hogy egyre nagyobb a kockázata annak, hogy az Európai Unió kormányai nem lesznek képesek elkölteni történelmének legnagyobb segélycsomagját, mivel a tagországok küzdenek a blokk által előírt határidők betartásával. A helyreállítási és ellenállóképességi eszközt, a maga 724 milliárd eurós keretével már két éve elfogadták, hogy segítsék a járvány okozta válságban a tagállamokat, azonban a közös hitelfelvétellel megteremtett forrásokat nagyon lassan hívják le a tagállamok.

Manuel Hidalgo, az Esade Centre for Economic Policy, egy madridi székhelyű agytröszt vezető munkatársa szerint egyre valószínűtlenebb, hogy tartani lehetne a 2026-ra kitűzött határidőt. Úgy látja, mindez presztízsveszteséget jelentene Brüsszelnek, továbbá azzal is fenyeget, hogy a jövőben nem hoznak létre hasonló támogatási programokat, ha az RRF kudarcba fullad. Fontos lenne, hogy újratárgyalják a határidőket a helyreállítási források és tervek esetében, de ez két okból is bizonytalannak tűnik.

A legkényesebb kérdés a blokk 27 tagjának egyhangúságának biztosítása lesz a finanszírozás 2026 utáni meghosszabbításával kapcsolatban, amihez minden egyes ország parlamentjének jóváhagyására lenne szükség, beleértve Magyarországot és Lengyelországot is, amelyek már most is erős konfliktusba kerültek az EU-val. A szakértők szerint nagy a kockázata annak, hogy mivel az EU befagyasztotta a magyar és lengyel forrásokat, a közös megállapodásnál a két ország vétózhat, hogy engedményeket zsaroljon ki magának.

A helyreállítási források esetében Lengyelország közel 36 milliárd eurós forráshoz való hozzáférése az igazságszolgáltatási rendszerének átalakításától függ. Pénteken ráadásul hiába ment Varsóban a Szejmben a szükséges bírói rendszert érintő reform, a felsőház még visszadobhatja a törvényt, ami kormányválságba sodorhatja Mateusz Morawiecki kabinettjét.

Az EU 5,8 milliárd eurót tart vissza mindaddig, amíg Magyarország nem hajt végre intézkedéseket a korrupció visszaszorítására és az igazságszolgáltatás függetlenségének növelésére. Mindez ráadásul csak az RRF-re vonatkozik, a hétéves költségvetés esetében is állnak a kifizetések.

A végrehajtási időszak meghosszabbítása "komoly problémával szembesül - a saját forrásokról szóló határozatot újra meg kellene nyitni, ami egyhangúságot igényel, ami szinte elképzelhetetlen" - mondta Marek Zeman, a cseh EU-ügyi minisztérium szóvivője. Már pedig nagyon valószínű, hogy a helyreállítási források egész EU-t érintő elköltéséről új tárgyalásokra lesz szükség: az országok már most is le vannak maradva a források lehívásával. Míg a mérföldköveket és célokat 2026 augusztusáig kell elérni, addig a támogatások és kölcsönök 70 százalékát már tavaly le kellett volna kötni, a fennmaradó részt pedig 2023-ig.

Csakhogy az EU adatai szerint az eddig ténylegesen lekötött összeg körülbelül 20 százaléka a teljes keretnek.

A pénzeszközök kedvezményezettjei szerint az ukrajnai háború következtében emelkedő nyersanyagárak és az ellátási lánc szűk keresztmetszetei késleltetik a helyreállítási projektek elbírálását és végrehajtását. A legeklatánsabb példa Portugáliáé, amely egyelőre 8,5 százaléknyi részt (nagyjából 1,4 milliárd eurót) fizetett csak ki a helyreállítási projektekre, mivel a makrogazdasági helyzet miatt az eredeti terveket újra kell értékelni. Mariana Vieira da Silva portugál kabinetminiszter szóvivője a Reutersnek elmondta, hogy még ebben a hónapban tárgyalásba kezdenek az Európai Bizottsággal, és ez magában foglalja a "végrehajtási időszak felülvizsgálatát" is. Portugália elemzi, hogy mely projekteket érintette leginkább a jelenlegi makrogazdasági helyzet.

Olaszország arra számít, hogy a terv egyes szempontjainak felülvizsgálatáról szóló tárgyalások februárig lezárulnak, bár egyelőre nem kérte a határidő 2026 utáni meghosszabbítását. Róma azt szeretné, ha Brüsszel figyelembe venné az egekbe szökő nyersanyagköltségek közberuházoskra gyakorolt negatív hatását.

Románia és Portugália az a két ország, amelyik a leginkább szorgalmazza a 2026-os határidő meghosszabbítását, Spanyolország és más kelet-európai országok pedig támogatják követeléseiket. Spanyolország 2023 második felében veszi át az Európai Bizottság soros elnökségét, így a második félév egyik meghatározza vitája lehet az RRF-forrásokról szóló uniós egyeztetés.

Az Európai Bizottság a Reuters egy brüsszeli forrása szerint a lehető leghosszabb ideig késleltetheti a hosszabbítások engedélyezését, hogy az országokat az eredeti ütemterv minél nagyobb részének teljesítésére kényszerítse. A legvalószínűbb, hogy 2024-ig húzzák a tárgyalások megkezdését, így 2025-ben zárulhatna az átütemezésekről szóló megállapodás.

Egyes országok olyan különösen fontos projektekre dolgoznak ki megoldásokat, amelyeknél úgy tűnik, hogy nem valószínű, hogy tartani tudják a határidőt. Ez azt jelentené, hogy még a projektek megrendelése előtt költségvetést készítenének és forrásokat osztanának ki, hogy a 2026-os határidőt tartani tudják - mondta a hírügynökség forrása.