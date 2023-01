Kiszivárgott: mégsem emel olyan nagyot a kamaton az EKB?

Az Európai Központi Bank döntéshozói a megbeszéléseiket ismerő tisztviselők szerint lassabb ütemű kamatemeléseket fontolgatnak, mint azt Christine Lagarde elnök decemberben jelezte. Míg az általa jelzett februári 50 bázispontos lépés továbbra is valószínű, addig a következő, márciusi ülésen egy kisebb, 25 pontos emelés lehetősége egyre nagyobb támogatást élvez - mondták tisztviselők a Bloombergnek, akik nevük elhallgatását kérték, mert az erről folytatott megbeszélések bizalmasak.

A monetáris szigorítás bármilyen lassulását nem szabad úgy tekinteni, hogy az EKB enged a mandátumából - mondták a tisztviselők. Hangsúlyozták, hogy még nem született erről döntés, és hogy a döntéshozók még mindig megtehetik a márciusi ülésen azt az 50 bázispontos lépést, amelyet Lagarde december 15-én írt elő. Az EKB szóvivője nem kívánt nyilatkozni a Kormányzótanács jövőbeli lépéseiről, ám az euró a jelentés után esett a dollárral szemben, hiszen ez alacsonyabb kamatszintet jelentene, mint amit az EKB iránymutatásából ki lehetett eddig olvasni.

A vártnál alacsonyabb infláció, a földgáz árának csökkenése és az amerikai jegybank lassabb ütemű szigorításának kilátása némi megnyugvást hoztak az EKB-ban. Az infláció gyors csökkenése lélegzetvételnyi időt ad az EKB-nak, de a döntéshozók egyelőre továbbra is a tartósan fennálló, mögöttes nyomásra összpontosítanak. Ha - ahogyan azt várjuk - az első negyedév végétől a maginfláció enyhülni kezd, ez elég lehet ahhoz, hogy az EKB márciusban 25 bázispontra lassítsa a kamatemelések ütemét. Elemzők szerint az új inflációs előrejelzés birtokában a jegybank változtathat a politikáján, hiszen egyrészt az inflációs folyamatok már most is kedvező irányt vettek, másrészt a kilátások is érdemben javultak az energiaárak csökkenése miatt.

