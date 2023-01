Össztűz zúdul az árstopra: már szinte mindenki az árbefagyasztás eltörlését kéri

Alig hosszabbította meg az élelmiszerár-stopot a kormány húsvétig, máris számos kritika éri az intézkedést. Ma már szinte mindenki az árbefagyasztás megszüntetését követeli.

Az élelmiszerár-stop kivezetésére kérte január elején a kormánytól a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ), mivel szerintük az intézkedés nem érte el a célját, a veszteségek pedig nem tarthatóak április 30-ig. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az árstop kapcsán az ATV Híradójának elmondta: különösen nehézzé vált, hogy az intézkedés alá eső termékeket 2021. október 15-ei árakon kell tartaniuk a boltoknak, mivel mostanra a háború, az aszály és az energiaárak emelkedése komoly plusz terheket jelentenek a kereskedőknek.

AZ MNKSZ AZ ÁRSTOP AZONNALI MEGSZÜNTETÉSÉT SZORGALMAZZA, MIVEL SZERINTÜK NEM TARTHATÓ ÁPRILIS 30-IG A NYOMÁS, A VESZTESÉG.

Nagyon komoly kezdeményező tárgyalásokat szeretnénk a kormánnyal e tekintetben, a döntéshozókkal elérni, mert nem tartható már április 30-ig sem ez a nyomás, ez a veszteség. Úgy gondoljuk, hogy miután nem ért célt maga az intézkedés, nem mérsékelte az inflációt az élelmiszerek tekintetében, kérjük a kormányt, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül vezesse ki – fogalmazott Neubauer.

A múlt héten Parragh László azt mondta, szerinte kezdenek összeállni az árstopok kivezetéséhez szükséges feltételek, kedvezően alakul az infláció és a forint árfolyama, visszaesik a növekedés és a fogyasztás. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt is elmondta, a gazdasági folyamatok abba az iránya mutatnak, hogy újra kell gondolni az ársapkák fenntartását.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke később úgy fogalmazott, szerinte elképzelhető, hogy fokozatosan vezessék ki az árstopot. Parragh László szerint lehet, hogy már most is alkalmas lenne kivezetni az intézkedést, de a tavasz folyamán biztosan eljön ez a pillanat - fejtette ki az MKIK elnöke az ATV műsorában.

Szerdán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adott ki közleményt, miszerint a magyar piaci pozíciók megmaradását az árstop mihamarabbi kivezetése is segítheti. Győrffy Balázs, a NAK elnöke szerint fontos hangsúlyozni, hogy közép és hosszú távon minden magyar fogyasztó érdeke, hogy ne nőjön az import termékeknek, a külföldi beszállítóknak való kitettség, ugyanis az a hazai élelmiszer-önellátottságot – amihez minden adottsága megvan Magyarországnak – veszélyeztetné.

Az élelmiszerárak – a magas előállítási költségek ellenére – a korábbi években jelentősen az európai átlag alatt voltak hazánkban, majd a 2022. évi emelkedéssel az átlag közelébe kerültek.

- írja a NAK. Ugyanakkor a globális, illetve európai mezőgazdasági, élelmiszeripari tendenciák azt jelzik, hogy az agrár- és élelmiszertermékek árának emelkedése már a közeljövőben lassulhat. Annak érdekében, hogy a magyar termékek pozíciója ne romoljon, valamint az elmúlt évek során a magyar kereskedők és előállítók közt kialakult bizalmi kapcsolatok fennmaradjanak, célszerű lenne az árstop mihamarabbi kivezetése - írták.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Neubauer Katalin ma azt mondta az InfoRádiónak, hogy a szövetség a napokban egyeztetett kereskedelmi láncokkal, kereskedelmi központok vezetőivel, és megerősítették, hogy hónapok óta tapasztalhatók hiányosságok az importban. Az MNKSZ-nél úgy vélik, bár megvolt a szerepe, és be is töltötte azt, egyre sürgetőbb lenne az árszabályozás kivezetése, mert olyan piaci változásokat, olyan nem kívánt hatásokat is kifejt, amelyekkel most már folyamatosan szembesülni kell.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének álláspontja szerint is "eljött az idő, hogy megtervezzük az árstopok kivezetését. A könnyítéseket az infláció csökkenésével párhuzamosan lehet bevezetni, így az árbefagyasztások feloldása fokozatosan történhet meg, a lakosság és a gazdasági szereplők teherbíró képességét figyelembe véve. A bajba kerülő boltok számára támogatást kell nyújtani, hogy a teljes kivezetésig fenntarthassák működésüket". A VOSZ kiemelte:

Mára az inflációt fékező hatás mérséklődött, az emberek és a piac is jellemzően alkalmazkodott az új viszonyokhoz, így az árplafonra vonatkozó szabályokat fokozatosan és jól megtervezetten ki kell vezetni

Címlapkép: Getty Images