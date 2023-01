VOSZ: eljött az idő, hogy megtervezzük az árstopok kivezetését!

A VOSZ álláspontja szerint "eljött az idő, hogy megtervezzük az árstopok kivezetését! A könnyítéseket az infláció csökkenésével párhuzamosan lehet bevezetni, így az árbefagyasztások feloldása fokozatosan történhet meg, a lakosság és a gazdasági szereplők teherbíró képességét figyelembe véve. A bajba kerülő boltok számára támogatást kell nyújtani, hogy a teljes kivezetésig fenntarthassák működésüket".

"Az árstopok a piaci folyamatok durva korlátozását jelentik, így csak átmeneti intézkedések lehetnek és csak addig maradhatnak fenn, amíg az felétlenül indokolt. Az árstopok bevezetésének elsődleges és elfogadható indoka az infláció rendkívüli és robbanás-szerű megugrása volt, amely első sorban az energiahordozókra és az élelmiszerekre terjedt ki. A lakosságot meg kellett védeni ettől a hirtelen sokkhatástól és – a gazdaság működőképességének fenntartása érdekében - fékezni kellett az árnövekedés ütemét. Az árstopok a bevezetést követő hónapokban valóban hozzájárultak az infláció fékezéséhez és lélegzethez juttatták az embereket, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott helyzethez" - közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

Mára azonban az inflációt fékező hatás mérséklődött, az emberek és a piac is jellemzően alkalmazkodott az új viszonyokhoz, így az árplafonra vonatkozó szabályokat fokozatosan és jól megtervezetten ki kell vezetni

- írja a VOSZ. Kiemelik: az üzemanyagárstoppok tavaly év végi feloldását üdvözöltük; erre az ellátásbiztonság érdekében feltétlenül szükség volt. A normál piaci körülmények visszaállítása az élelmiszereknél hozzájárulna az ellátási láncok megfelelő működéséhez, vagyis ahhoz, hogy a magyar élelmiszeripari cégek ne veszítsenek itthon piacot - teszik hozzá.

Az élelmiszerárstopok feloldása is indokolt lenne a kiskereskedelem, az élelmiszeripar l és inflációs szempontból is, ezt azonban megfelelően menedzselt módon - fokozatosan és körültekintő időzítéssel - kell végrehajtani, hogy ne okozzon zavarokat és a lakosság leginkább érintett részének is elviselhető legyen.

"Az infláció ezekben a hónapokban tetőzik, amely a lakosság szegényebb rétegeit nehéz helyzetbe hozza. Az árstoppal érintett, alapvető élelmiszerek a szükséges tápanyagbevitelt – fehérje, szénhidrát, zsírok – segítik. A legkisebb keresetűek fogyasztói kosarában az élelmiszer nagyobb súllyal szerepel, így az árstopok azonnali eltörlése sokaknál elviselhetetlen sokkot okozna, ezt továbbra is el kell kerülni. A fogyasztás szűkülése az élelmiszereknél, a többi élelmiszer kiugró drágulása miatt egyelőre mérsékelt és nem okoz rendszerszintű zavarokat és drámai visszaesést a kiskereskedelemben" - fejti ki a VOSZ.

A 2022. évi boltbezárások több ezer boltot érintettek, így feltétlen komoly fenyegetést jelentenek és figyelmet érdemelnek, de ez nem írható kizárólag az árstopok kontójára: a boltbezárási hullámhoz hozzájárult az energiaválság (energiaáraknak az élelmiszerárakét is sok esetben túlszárnyaló növekedése), a munkaerőköltségek megugrása és az ágazati különadó is. Szerintük

ebből következik, hogy az árstopok feloldása önmagában nem oldja meg a bolti kiskereskedelem problémáit, bár hozzájárul azok csillapodásához.

Az árstopok fokozatos kivezetését az infláció remélt csökkentésével párhuzamosan feltétlenül el kell végezni, amelyre várhatóan tavasz végétől - nyár elejétől nyílik lehetőség. A kistelepülési boltok vissza nem térítendő támogatást kaptak operációjuk fenntartásához, ehhez hasonló támogatásokat kell biztosítani továbbra is, különösen azokon a területeken működő boltoknak, ahol a bolti kiskereskedelem fennmaradása, ill. a lakosság ellátása veszélybe kerülhet - zárul a közlemény.