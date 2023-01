Dél-amerikai kőolajra is lecsapna Magyarország, ha borulna az ukrajnai tranzit

Védelmi és szénhidrogénipari együttműködési megállapodást köt Magyarország és Ecuador, ennek fő célja az újabb biztonsági kockázatok kialakulásának megelőzése és az energiaellátás garantálása - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Quitóban.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy Ecuador a latin-amerikai térség egyik legnagyobb olajkitermelő országa, amelynek napi 140 ezer hordós kapacitása lehetővé teszi a részvételét a diverzifikációs folyamatokban akár a világ távoli pontjain is. Magyarország energiaellátása biztonságban van, de fel kell készülni arra a vészhelyzetre, hogy

ha adott esetben az ukrajnai kőolajtranzit ellehetetlenül, akkor csakis a tengeri szállítás marad, és ez esetben az egyik legnagyobb latin-amerikai kőolajforrást is számításba kell venni

- figyelmeztetett.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az együttműködésnek van egy második lába is, ugyanis az ecuadori kormány úgy döntött, hogy új kőolajmezők feltárása helyett a meglévők kitermelésének hatékonyságát kívánják növelni, amihez olyan technológiákra van szükség, amelyek terén a Mol a világelsők között van. A Mol technológiai megoldásainak használatáról már meg is indultak az egyeztetések - tudatta. Végül arra is kitért, hogy több más területen is sikereket ért el a kétoldalú gazdasági együttműködés, Ecuador például nagy mennyiségben vásárolt magyar élelmiszeripari berendezéseket, ahogyan magyar víztisztító rendszerek is működnek már az országban.